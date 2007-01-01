Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Глав двух районов выбрали в Калужской области
Общество

Глав двух районов выбрали в Калужской области

Дмитрий Ивьев
30.10, 12:41
2 551
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Еще на двух территориях единогласным решением местных депутатов избраны Главы муниципальных округов, сообщил 30 октября губернатор Владислав Шапша.

Александра Колесникова (на фото) выбрали в Сухиничах, а Алексея Волкова – в Ферзиково.

- Мои поздравления Александру Степановичу и Алексею Сергеевичу.  Надо работать дальше: развивать экономику, социальную сферу, обновлять системы ЖКХ. Внимательно относиться к обращениям людей, - отметил губернатор.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
6 оценили
0%
0%
17%
17%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkN5Z2UwZTV2MWNXZmNUa2FxQWtQUkE9PSIsInZhbHVlIjoibzNkQWs0azJNR0VQNzdaZStFQktqWGVSYzJ2T1pObTR0TFlxc0dreXFlRlM3Mi94ci82V2E0VncxR1hUZFArcFFvR0hFZ1FRNXN0dzdnMGxjZnY1cEZHNkYrU3VLYlpVd2sweVNOblVTckdZdXMvRUx4K0h3MmJDVnBFcWlDVUQ3YUkrbVlzeXRpRXc1U3J2ckVvMzdnYVpQdzFPYnJyR1JmMUpEemY0VFB2V2Y1MlZZaTJBSi9BZFplZStmU1EvRHZTMTZSejFxMFFxbDdjWmJ6V0VJaXFZekVqbWVxUnExNHMvclUyWCtzRWVoY2RZNHFBVWNSRjErNldDQTUwaVZGMzlVREdsNVE0ejM4Ni81TVZHblhlaU1mRmxkdTFkNVdaWWdBMHJPdCs3WkZYRGsycnhPY2ZIcGsrbWxDWGRVNkVIdnlGNGZSckFzbzJkeXZqc0lQbTRDSk5MdFZTWTlvTWhoTS9nMm42eFo1Nm4zOGpUTktoVGFjQmNOSHR5N1NoaVZxb3VtcWlnaUxkVGFZMFZNMnBrNXdQS29raVpUVk9tNHpmM0d3WGFrckhxN1ZlbmJLUXo5SktnVUxxNCIsIm1hYyI6IjJiNzczNmY0NDQzYTg4YWJhNjYyZjRlYjJhNmJmMmI5NDAyMTRjNjFjMTUxNDcxOGVmNDUwNGViZWQ2ZGNhYTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVKN2dSNzJ4bU5KTE1JOFQyRTlPdlE9PSIsInZhbHVlIjoiWWlNQkU4eUhHV2IwdW9JMjFQQ1R1RUJaYWxCTFdmMXBSWkYzSVA2VzlZbk9CbjNPektoY29qOEthSjJYUlVubnByTmpncHluZWZ1QU5wdFJacU9reWwrQjZMbjZsQzVqSm5NZmI3WEx1L1ZwRHhwTmVIazFNU1BlNUIvQWJGd0xtbE5PQXdHVXIzWlBMNDZHU3oyZjJ5UmRRMnVnRXUxaEpOQ2N6ZHhYYnZiV0VBdmFFWnBkNmlYWkVGckJHUnRkYS9oZVVvdzlIZ2hqdmxURS84a09IWWhWR3IxOXpNcURiSjl5TEd1ejdOMVdLejZ2NjdHeEwzT3JTVEZWT1BsSTBYRHljRlBTbkVQUngzY2FNeWpyTndVTldIUmk3N1pZL2ROUUlzSzNYdUt3c2RjVXNrUmdYcEUxYUlPZGlUMFRyK1dMWHF2RGcyMW5CaU1XVW1qaElLYnVuazRrcWhFc05zMDVjenNYZzY4V3J3d0lSVldKK0psTzhaV3BmSVg1M0dWeUZHUmkyQ0N3SkdwVi9pM0lGci85QkZSZmpPK2VSaldHTnNnRUpQSTlkUHcrdUdXb1BNcnA2MVZRQ0NDOFpDSFVhS1BMcmZOZ1RrV1lrazNaWlA3cCtWOTBFdkVVcmEzRjZEWXZqeUNXYlYyRmF0VFE5NGVQei85ZndnQ04wLzFLTzFOSmo0dnhzbVkyUVZCWnY5c0t3OFVTUUFyNVkwanBoV2NLUTNUbm5xekF0NGZKcG5wVjlLZDVpZXU5T2ZEWnp0dEJKaWJDUGY0cGNyaUF2OWZQQ0ljYzFzQ3JHSHdxanpJbzhsMk5vQzVOeDdpdVJWMTZLNkptVzVRZCIsIm1hYyI6IjJmZGIwNGUxYzdhNjc1NTQ3YWNlNGZmZWViZGVmYjJmOTEyNjZjNDk0NDgxZTEzOGRhMjQ1OGEzY2Q5ZWMyZTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+