Глав двух районов выбрали в Калужской области
Еще на двух территориях единогласным решением местных депутатов избраны Главы муниципальных округов, сообщил 30 октября губернатор Владислав Шапша.
Александра Колесникова (на фото) выбрали в Сухиничах, а Алексея Волкова – в Ферзиково.
- Мои поздравления Александру Степановичу и Алексею Сергеевичу. Надо работать дальше: развивать экономику, социальную сферу, обновлять системы ЖКХ. Внимательно относиться к обращениям людей, - отметил губернатор.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь