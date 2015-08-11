В Калуге прошел Всероссийский предпринимательский урок для молодежи

На площадке Областного молодежного центра в Калуге прошел «Всероссийский предпринимательский урок», собравший более 200 учащихся старших классов образовательных организаций. Просветительский проект, реализуемый при поддержке Сбера, направлен на развитие и популяризацию предпринимательства среди молодежи.

В роли спикеров перед участниками выступили представители региональной власти и бизнеса: владельцы ведущих компаний города, руководитель Агентства развития бизнеса, управляющий Калужским отделением Сбера, начальник Управления молодежной политики Калужской области, а также победитель регионального этапа конкурса «Любимый малый бизнес» — директор эко-парка ООО «Юхнов Град».

Разделившись на тридцать команд, участники сыграли в бизнес-игру, где сначала разработали собственные бизнес-идеи на основе тематических карточек, а затем лучшие проекты были презентованы экспертам. Школьники получили обратную связь от экспертов, практические советы и поддержку от опытных предпринимателей. В заключительной части мероприятия состоялось награждение самых активных и креативных команд.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Системная поддержка нового поколения предпринимателей — одна из наших ключевых задач, и как партнер Всероссийского предпринимательского урока мы делаем особый акцент на обучение и развитие профильных навыков у молодежи. В рамках нашего проекта для предпринимателей "ИЗЗЗИ Бизнес" мы предлагаем комплекс образовательных программ: от акселераторов и бизнес-игр до менторских консультаций с опытными бизнесменами. Особое внимание уделяем созданию профессионального комьюнити, где молодые предприниматели могут обмениваться опытом и получать экспертизу. Все это позволяет нам системно поддерживать новое поколение предпринимателей на всех этапах их развития».

Для студентов в Сбере также доступен бизнес-акселератор «Первое дело». Участники программы могут пройти обучение основам предпринимательства и получить поддержку банка на старте своего бизнеса. Подать заявку на участие можно на сайте проекта.