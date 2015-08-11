Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге прошел Всероссийский предпринимательский урок для молодежи
Новость дня Общество

В Калуге прошел Всероссийский предпринимательский урок для молодежи

30.10, 12:41
0 254
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На площадке Областного молодежного центра в Калуге прошел «Всероссийский предпринимательский урок», собравший более 200 учащихся старших классов образовательных организаций. Просветительский проект, реализуемый при поддержке Сбера, направлен на развитие и популяризацию предпринимательства среди молодежи.

В роли спикеров перед участниками выступили представители региональной власти и бизнеса: владельцы ведущих компаний города, руководитель Агентства развития бизнеса, управляющий Калужским отделением Сбера, начальник Управления молодежной политики Калужской области, а также победитель регионального этапа конкурса «Любимый малый бизнес» — директор эко-парка ООО «Юхнов Град».

Разделившись на тридцать команд, участники сыграли в бизнес-игру, где сначала разработали собственные бизнес-идеи на основе тематических карточек, а затем лучшие проекты были презентованы экспертам. Школьники получили обратную связь от экспертов, практические советы и поддержку от опытных предпринимателей. В заключительной части мероприятия состоялось награждение самых активных и креативных команд.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Системная поддержка нового поколения предпринимателей — одна из наших ключевых задач, и как партнер Всероссийского предпринимательского урока мы делаем особый акцент на обучение и развитие профильных навыков у молодежи. В рамках нашего проекта для предпринимателей "ИЗЗЗИ Бизнес" мы предлагаем комплекс образовательных программ: от акселераторов и бизнес-игр до менторских консультаций с опытными бизнесменами. Особое внимание уделяем созданию профессионального комьюнити, где молодые предприниматели могут обмениваться опытом и получать экспертизу. Все это позволяет нам системно поддерживать новое поколение предпринимателей на всех этапах их развития».

Для студентов в Сбере также доступен бизнес-акселератор «Первое дело». Участники программы могут пройти обучение основам предпринимательства и получить поддержку банка на старте своего бизнеса. Подать заявку на участие можно на сайте проекта.

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2VfnxxbUXDT
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IlZlVUxYb0lQbU5KaXVlcVRoams2Tmc9PSIsInZhbHVlIjoiYXNtczBrYzJRa3dYVUJDWlFRUEJqRlFLR2lkNVNEZ1M2eVBpMUtkcWZPYXI2cktrSUY4NDNteEpwMXFUM0pibTlKYUk3cVhsZUZKdjA3M0VlcHZqOXpFbjVVODUvWHB2d0hEeFZtUlFOdkZqZ1VMd2pOdjhoWFNkU1RRZkxHcHYzSFRqR1RCcFJVYnpnWUlVUmZMR2dLV3dlVkZNYnlyWTlaWXZQaGkxdUE0b3ZRRm1zcks1Mk0ya3o3VlBFQVBRN3E2Ny9ZZC9aa1lXUmZVYlNXOEYvbkpteEFHVlVXQ2RWVEFHZktzdHpuQzVOYmRVN1VNTXN0ZXNacDFpV1RWeHBmVm1xSk5WWjZ3KzRoZ1JkbHVkNXlmanI0dDlkVU5tcm1oSWZveUFNQjRhc3IwSjZURk9XNndUKzFnelEyRkR3cnljUWgxdkNTRDRVbWtWR3FLYkdNcTdwWlJ1MFBZek9yNjJBZmc4RFA1Q2sxdHY4THp0S2lKaFU5elpYcVZiYjArbmxwNllhdzJ6NVpaaUc4dXJ3Y3VVSXBTK2hrTHVoVGtXMmFCNGxxbzg5Q2hIZHo2RlFjL2I0T0g4aU9kTiIsIm1hYyI6IjNlZjg2NmUxNDM0NTNhMGFlYmI0NjQ4YzE4MGMzMTEwYmM4YTE4MmEzNmFmOGQ1MWUwMDJiY2JjZmQ1NjUxY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpJb3phaFptU0NnWm53Z0tieTY1cWc9PSIsInZhbHVlIjoiaEswZEZOTlNrOVdQSWlHVmU0RGN2aXRjdVZxUnRRTlJRVHR5a0kwY01pb09TZGlrZFVXN3pmYVNoU0JwTzJtVkFqamY1eE5wU0ljU2JlRDVOVnRlaUFmNGI5RHhsdUZoeTE4bEJiTzdOMTNTVWlzMFo1THBMaHF1TFAwWlp6MTZnRWdPUkdXZkVYbnE2eU54OUdmbmYyeWkxbkZhMGJwckQ2K2VkVXRLb0RFVGtqRkdNaWUyVTZaQWxtQktDM1RpakNkdUJNMFFtM3kvRlFVL2NRRnRpYi9vUytCVFp6bUJTNFdxc01kODAxZjRRclVuNVpVNzRlV0xhTzI2eUN3NWRWRllUZE9McW9GZkxFRXoxZE1sVVVKSlgyVWNiNWdVRldhQ3dHcS9MUE54K3I1ZzJLNVRvcFRuZzFoczYxZm96K1NIYTNpY0QxVjlRVTdXbDZnMytYYk5vTGxYK2FPWVA0aStqS3VRcnNSQ0lPY2dMTXBvM1ZJVyt1UVpwbllUUldPbjI1NEdnWVJmcVROMjlxM2xyK3cxUU1OWHR0NVl3d3czNUlYT1FybE01SzlJTEYyVElQMGo0M0RQMm5kUENiRFdwYWpMV01wL2xsWUxEWk01QlB5T25NYzhLWTRjaXdVNDgrSkVwTHhkVG1sZWdhRldzSHJOelpZY0ExTjdUQUZ5QmkvcWYxalZlWjZ5MWU2YVpBd0lsUU1VK1BZbkpTVmN0MS9BV292TlZXSUlqekt5MWYrU2RxZzZUWVpabWliVUhBWkNwRnFGamNYVmRXS2hXMEp5eDhSdDlGRWRCbEgzVEVIMThxT1EwWXdWbDFUSVVoYVUxL0pjeUNoYiIsIm1hYyI6IjEwYjk1OWI1ZTRmOWFhMTExNzYwMmE5NDE0M2Q2MzY1MjQyNzk0NDFlN2IxOTJjOTc1ZWJhZjBhNmEwNTM0ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+