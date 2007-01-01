Афиша Обнинск
В Калужской области сельскохозяйственные земли заросли бурьяном
Общество

В Калужской области сельскохозяйственные земли заросли бурьяном

Евгения Родионова
30.10, 13:30
1 383
В среду, 29 октября, житель Дзержинского района оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере Телеграм с информацией о состоянии сельскохозяйственных земель района.

По его словам, основная часть земель заросла лесом и бурьяном.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— В Дзержинском районе площадь сельскохозяйственных угодий составляет 52140 га. На землях сельскохозяйственного назначения постоянно ведется муниципальный земельный контроль, объявляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.

общество
