В Калужской области сельскохозяйственные земли заросли бурьяном
В среду, 29 октября, житель Дзержинского района оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере Телеграм с информацией о состоянии сельскохозяйственных земель района.
По его словам, основная часть земель заросла лесом и бурьяном.
Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:
— В Дзержинском районе площадь сельскохозяйственных угодий составляет 52140 га. На землях сельскохозяйственного назначения постоянно ведется муниципальный земельный контроль, объявляются предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства РФ.
