Главная Новости Общество В калужском селе просят скосить траву
Общество

В калужском селе просят скосить траву

Евгения Родионова
30.10, 12:29
2 545
В среду, 29 октября, жительница села Воскресенское Ферзиковского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой скосить траву микрорайоне Южный.

— Неужели нам не откосят траву на разворотном кольце и на пересечении Южного бульвара и улицы Солнечной. Скоро снег пойдёт, - написала женщина.

Администрация Ферзиковского района прокомментировала ситуацию:

— Косить траву в текущем году не планируется, так как скошенная поздней осенью трава хуже восстанавливается, что может привести к вымерзанию газона или луга зимой. Оставшаяся же травяная масса помогает задерживать снег и защищает почву от промерзания. Таким образом, в октябре косить траву не имеет смысла - лучше оставить её немного выше, чтобы она естественным образом подготовилась к зиме.

Партнёрские новости
