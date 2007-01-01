Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре
Новость дня Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре

Дмитрий Ивьев
30.10, 11:30
0 1745
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Последний осенний месяц начнется с комфортной температуры.

По данным синоптиков, в субботу, 1 ноября, воздух прогреется до +6.

На длинных выходных, со 2 по 4 ноября, в Калуге потеплеет до +10. Местами возможны дожди.

В первые 10 дней ноября похолодания в нашем регионе не ожидается.

По предварительным данным, приход зимней погоды в этом году может совпасть с наступлением календарной зимы – в декабре.

Новости по тегу
погода
Лента настроения
15 оценили
80%
0%
7%
0%
13%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFjVkFMZ0VOalJUSWZFSmV6TkZ6TFE9PSIsInZhbHVlIjoidWpBTTBIOWUyTkZVc3hvR1hJWTU5MVZyNGtJeGR3bU1LWkpON2NIQmRWbzlnZ3g0djVtWmNmbjRTb3U2Qnc2TmFIOFZ5TFVJTmdNUVp5ZHlKaEFkQVNIdWg1YWg2Sm12OWxBcDF0dGR5VHppb0dmM2NCV2ZGTWd4bGJ0WGgrWHZodXI1UGY2d2k1UllKbzM1dVgzZUsybG1hYnlGT0xaVGZtQVhvSGM5L2xkUXRaa0xwaEVCWWZtY0dWQjluV3RYcllVZ2txSWpVMVA4SzRnVXBVOUx6dWxsTURhbUNLVnBtU1hyVVF1NGJvYit2U3RoRTNQL1BhNjY0NmtpcktBbVEwVjBScHE3MXI5RmFNRk5VQXVaSkZhQ3ZTMk03ZkdPalZpMUlJcGZsU0tBU0MrdVhFTFdaSkdaZVUwWlBVNm1XOWY3cFlPaG5ncTJPUHhpQnpMTGV1RkJ5YkpRMUpDaTcxa2hyRE1NTi9VUnREZmxScmY1U1F2a2ZrRVJiai9oT244cnY5ZnYwRXNSM2U4U1RtNG1Gck1EOGI1UVlRWUVWdnhsdDE3YkhXaG1aQzRodUF4QkFPbllDVkJ5ZVcrTyIsIm1hYyI6ImExYWVkYTU5MTYxMzQzNTUxY2YwMGZlZTU2ZjA0NDA5OTFkNjljY2FhMmQ5YTM3NTIzMzM5NDM5OTljODY0ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InR6TG1tZ1htOFRLU3UwYUhLNVNKNWc9PSIsInZhbHVlIjoiSitWb2RBMU4wVmpQY3NpUGszQ3czSkdGNEwwWHZvaStLZjNDTk53eGYrUDVpTHdSWGwvcUlRS3V5SlhMb29tL3N3ekdydDA4UzRmRDdMeTJvdmtKRmNZQUxKVlBsTXJXVnVKT2tuVm1laXdIUGtBRk9uKzR3aWpzR054WWhocnRzTlRrUGNVanFobnZsUDFJZ2lFaW0yRWQ5WkYxMGJ6SVZIYUZ0R0NiOWtuZjVWdDZ2aVJJYnQ0UU5VdmNaWG0walI4ejM1RDJiNWFLOFBHaXU0YWZmNXhCMXpRVkRjK0pYeHNGMUQ1T2J3TlNKRG9pRHJNSHVWNTNNTmVkSDVWNVVhVTFKUk04aE1lQkpiaXV4MTFFRlZYYWVLLysvNE9qWnNiUHo3aDErZXZoMHlvajdobWVBZXk1a1p5T05sVTV6MEl5R050VXBPYy9qZWxHNWxCSG1kaTNyS1FRMmJkekNQbExpZG9UYjQrUnFFTzUyZ2l1ZVhLeTlZYzF3cXFJQXU4bjdLcnh2MW1QWmI1cy9RcTZhRHZDTFpCZTRVYmZPcWJNU2RHLzRMWi9zTGs4N25CbVBwYzBFTFpMWW4wRXE1SXJEakIrbW5rQ0hSVWx6WkVyVlBFdGIxNFhuZ1VqOUZyYzdnM29qakNmcEhsVWVpSUs5akJqRTZpbEc4YkhLWEE4eVRva3JaWjNmbG40Zk1JckdCZmtKQWduaHNocUxGQXVKM2NhM0Yrak9wRlY1Zkw1N2VyZ3cxZzZXeVZObVBlWWoySjIvM3ZLRjFKTURJUkhsQUgyNXE1c3gzTEgyU2J0bHN2eVlVOE1OWGc4YnVuekFlL0x5cXBqMWxrQyIsIm1hYyI6IjhhMzhkZmRlM2Q0MTUzZjUxNTMzYTQ5MTQzY2Q2YzUwNzI0MTcxMWYzMTEzOWYxNzA0OGU0OTc3OTkzYzM5ZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+