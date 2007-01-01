Синоптики рассказали, какой будет погода в ноябре
Последний осенний месяц начнется с комфортной температуры.
По данным синоптиков, в субботу, 1 ноября, воздух прогреется до +6.
На длинных выходных, со 2 по 4 ноября, в Калуге потеплеет до +10. Местами возможны дожди.
В первые 10 дней ноября похолодания в нашем регионе не ожидается.
По предварительным данным, приход зимней погоды в этом году может совпасть с наступлением календарной зимы – в декабре.
