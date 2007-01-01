Афиша Обнинск
В Калужской области умерла заслуженный учитель России
Общество

В Калужской области умерла заслуженный учитель России

Дмитрий Ивьев
30.10, 09:55
0 348
В четверг, 30 октября, в Козельске прощаются с Галиной Алексеевной Лексиной, которая более 20 лет возглавляла городскую школу № 3.

- Для всех она была не просто директором, а наставницей, опорой, человеком, чьё слово всегда несло тепло и уважение, - прокомментировала глава района Елена Слабова. - Галина Алексеевна умела видеть в каждом ребёнке личность, в каждом учителе - единомышленника, а в школе - живой, дышащий организм, где важно всё: и знания, и душа, и сердце.

По инициативе Лексиной в школе появились педагогический, кадетский, физико-математический и медицинский классы.

