В Калужской области умерла заслуженный учитель России

В четверг, 30 октября, в Козельске прощаются с Галиной Алексеевной Лексиной, которая более 20 лет возглавляла городскую школу № 3.

- Для всех она была не просто директором, а наставницей, опорой, человеком, чьё слово всегда несло тепло и уважение, - прокомментировала глава района Елена Слабова. - Галина Алексеевна умела видеть в каждом ребёнке личность, в каждом учителе - единомышленника, а в школе - живой, дышащий организм, где важно всё: и знания, и душа, и сердце.

По инициативе Лексиной в школе появились педагогический, кадетский, физико-математический и медицинский классы.