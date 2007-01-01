Афиша Обнинск
Общество

Калужане принимают участие в международном муниципальном форуме БРИКС

Дмитрий Ивьев
30.10, 09:27
0 284
Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев и глава Калуги Дмитрий Денисов принимают участие в международном муниципальном форуме БРИКС, который проходит в Санкт-Петербурге 29 – 31 октября.

В рамках форума руководители муниципалитетов и эксперты обсудят вопросы комплексного развития городских территорий, формирования комфортной среды, концепцию «Человекоцентричных городов», развитие общественного транспорта, повышение инвестиционной привлекательности муниципалитетов, подготовку управленческих кадров, реализацию молодёжных инициатив и перспективы международного сотрудничества в сфере молодёжной политики. 

«В ходе сессии, посвящённой развитию городской инфраструктуры и «умных» технологий, обсудили вызовы и решения для современных мегаполисов: от транспорта до экологии. Форум – это уникальная площадка для обмена лучшими практиками с коллегами из крупнейших городов стран БРИКС. Для Калуги это возможность перенять передовой опыт, установить новые деловые контакты и донести наш потенциал до международного сообщества. Уверен, что итоги этой работы дадут практический импульс для развития нашего города», – прокомментировал Юрий Моисеев.

