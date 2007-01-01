В Калужской области ищут 88-летнего мужчину
Владимир Антипов пропал в московском Внуково 16 октября, но может находиться в нашем регионе, сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Мужчина нуждается в медицинской помощи, уточнили волонтеры.
Рост пенсионера – 170 сантиметров. Он был одет в синюю куртку и камуфляжную кепку.
Всех, у кого есть информация о пропавшем, просят звонить по телефонам 112 или 88007005452.
