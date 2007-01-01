LEMARC: все будет как по маслу

В пятницу, 24 октября, на островке безопасности Московской площади остановленных сотрудниками Госавтоинспекции водителей ждал приятный сюрприз.

Бренд LEMARC принял участие в акции, организованной медиахолдингом «Комсомольская правда ­ ​Калуга» и региональной ГАИ.

После проверки документов водители получали поздравления с наступающим Днем автомобилиста, а LEMARC дарил моторное масло.

LEMARC стал узнаваемым

Уже канули в Лету времена, когда водители с удивлением узнавали о появлении на отечественном рынке нового бренда — ​LEMARC. Сейчас это масло стало востребованным и узнаваемым.

— Спасибо вам огромное! Очень кстати, не ожидал такого подарка, — ​поблагодарил сотрудников калужанин Михаил. — ​Перешел на эту марку и доволен, обычно покупаю, а тут подарок. Приятно!

В индустриальном парке «Ворсино» LEMARC производит моторные, трансмиссионные, индустриальные масла и смазочные материалы. Завод разместился на площадях, которые раньше принадлежали французскому концерну, но теперь управляется отечественной командой.

Производство запустили в марте 2023 года, и продукция под брендом LEMARC быстро завоевала признание автолюбителей.

После ухода известных зарубежных брендов в России ощущается нехватка качественных масел. А техника, включая новые модели, которые продолжают поступать в страну, требует регулярного обслуживания.

— С уходом европейских производителей возник острый дефицит высокотехнологичных материалов, — ​заявил заместитель генерального директора LEMARC по стратегии и развитию Егор Попов. — ​Наша миссия — ​предложить российским потребителям полную линейку современных масел премиум­-класса взамен ушедших брендов.

Качество под контролем

На заводе LEMARC к качеству относятся строго. Компания не только следует внутренним регламентам, но и одной из первых поддержала инициативу по обязательной маркировке моторных масел в России «Честный знак».

— Мы считаем, что маркировка выровняет условия для всех участников рынка, — отметил в октябре 2024 года Егор Попов.

После ребрендинга в продукте ничего не изменилось — состав и качество остались на прежнем, «премиальном» уровне. Для этого завод продолжает работать с ведущими производителями присадок и развивает собственный исследовательский центр, который создает новые формулы.

Важное преимущество завода в Ворсино — собственная химическая лаборатория. Она контролирует качество на всех этапах от приемки сырья до выпуска готовой продукции и проводит перспективные разработки.

Но на контроле компания не остановилась. Чтобы автовладельцы лучше разбирались в теме, LEMARC запустил просветительский проект — ​подкаст «Академия LEMARC».

— Мы хотим, чтобы знания о моторных маслах стали доступны каждому, — ​пояснил Попов. — ​Наша цель — ​помочь людям осознанно ухаживать за своими автомобилями и выбирать правильные продукты.

Нам доверяют профессионалы

LEMARC зарекомендовал себя как надежный поставщик смазочных материалов для более чем 15 ведущих автопроизводителей. Компания является официальным партнером OEM‑производителей.

Более того, бренд LEMARC по достоинству оценил Федор Воробьев, легенда российского дрифта с 15­летним стажем. Масло от LEMARC предпочитают Евгения и Константин Найт, выдающиеся гонщики направления драг­­рейсинг. Многократный чемпион России по мотоспорту Тимур Петрашин рекомендует моторные масла LEMARC.

Присоединяйтесь к команде победителей и профессионалов!

https://lemarc.ru/