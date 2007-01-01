Афиша Обнинск
Новость дня Общество

Массовые проверки мигрантов прошли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
29.10, 15:20
1 650
В регионе завершилась профилактическая операция «Нелегал-2025», направленная на выявление и пресечение нарушений в сфере миграции. В ней участвовали сотрудники полиции и ФСБ, сообщили 28 октября в УМВД.

За время второго этапа операции выявили 378 административных нарушений: многие иностранцы находились в России с нарушением правил въезда, пребывания или работали без разрешения. В частности, 225 человек нарушили порядок въезда или пребывания, 66 - правила нахождения в стране, 60 - условия трудовой деятельности, а ещё 27 работодателей незаконно привлекали иностранцев к работе.

По результатам проверок 102 иностранца решили выдворить из России, поместив их в специальный центр временного содержания. Из них 37 уже отправили за пределы страны, а ещё пять депортировали.

Кроме административных дел, полиция выявила 44 уголовных преступления. Среди них - организация нелегальной миграции, фиктивная регистрация россиян и иностранцев, а также подделка документов.

Со всеми задержанными провели профилактические беседы, сняли отпечатки пальцев и проверили на причастность к другим правонарушениям.

