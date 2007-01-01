АГР: Мы любим приятно удивлять

Накануне Дня автомобилиста в совместной акции медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» и Госавтоинспекции приняла участие Компания АГР.

Автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге всегда с радостью откликается на предложение к участию в проектах, связанных с автомобилями и автомобилистами.

И это не случайно: сегодня предприятие, которое успешно развивает производство, привлекает желающих работать в автомобильной отрасли. Ведь именно водителям часто бывает интересно трудоустраиваться на автомобильный завод.

Удачной дороги!

После теплых поздравлений с наступающим праздником сотрудники автозавода АГР Холдинга в Калуге приятно удивляли водителей брендированными подарками. Эти неожиданные знаки внимания, оказанные в рамках акции, поднимали настроение всем, кто был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на Московской площади.

Удачной дороги можно пожелать и самому АГР Холдингу. Сегодня многие из тех, кто временно уходил с привычного рабочего места цехов автопроизводства, вернулись. Предприятие наращивает темпы.

Кстати, 23 октября в АГР с гордостью сообщили, что российский автомобильный бренд TENET достиг отметки в 10 000 реализованных автомобилей. Этот результат, достигнутый всего за два месяца с момента начала продаж, подтверждает успешный выход бренда на рынок и высокий уровень доверия со стороны покупателей.

Завод в Калуге прочно вошел в стройную и отработанную за десятилетия структуру холдинга.

– На площадке автозавода АГР Холдинга в Калуге в достаточно короткий срок восстановлены производственные процессы, организовано производство автомобилей нового российского бренда TENET, – отметил в начале сентября губернатор Калужской области Владислав ШАПША. – Оно набирает темпы. Сегодня на заводе занято четыре тысячи человек. Собрано более 70 тысяч автомобилей.

Ждем с радостью

Калужский автомобильный завод АГР Холдинга наращивает производство и открывает набор сотрудников. Здесь готовы трудоустроить как опытных специалистов, так и тех, кто только начинает свой путь, главное — желание работать и развиваться.

Особенно нужны рабочие — операторы и наладчики. Для инженеров важно техническое образование, но опыт работы не строгое требование. Например, в отделы по обслуживанию оборудования чаще берут тех, кто уже работал по специальности. Однако завод готов растить молодые кадры: приглашают студентов и выпускников технических вузов, которые хотят построить карьеру на производстве.

– Мы лояльно относимся к кандидатам без опыта, – говорит руководитель службы обучения Алексей РОМАНЕНКО. – Главное — профильное образование и готовность учиться дальше.

На предприятии действует комплексная система внутреннего обучения, которая помогает быстро освоить новую профессию. Сначала кандидаты на рабочие специальности проходят входное тестирование: проверяются базовые навыки работы с инструментом. Работа требует полной отдачи и выносливости.

Затем всех новичков ждет обязательная адаптация. Теорию и практику отрабатывают в одном из пяти учебных центров завода. Обучение длится от нескольких недель до полугода в зависимости от сложности профессии.

– Первое время каждый новый сотрудник работает под присмотром опытного наставника, – поясняет Алексей Романенко. – Сейчас у нас больше 60 таких специалистов, которые помогают новичкам стать высококлассными профи.

Карьера и рост

На заводе имеется множество возможностей расти и развиваться не только в качестве руководителя, но и в качестве эксперта в своей области. Есть возможность осваивать смежные рабочие места и направления, становясь мульти-специалистом.

Для будущих управленцев работает программа «талант-менеджмент», которая выявляет сотрудников с лидерскими качествами. Для профессионального роста — постоянное обу­чение за счет компании.

Калужский завод АГР Холдинга — это не просто работа. Это достойная зарплата, комфортные условия, забота о сотрудниках и хороший старт для молодежи. Место, где тысячи калужан могут по-настоящему реализовать себя.

По вопросам трудоустройства звоните:

8 (4842) 77–47–47,

8–920–099–11–11.

г. Калуга, ул. Автомобильная, 1

https://agr-vacancy.ru/#cities