АГР: Мы любим приятно удивлять
Накануне Дня автомобилиста в совместной акции медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» и Госавтоинспекции приняла участие Компания АГР.
Автомобильный завод АГР Холдинга в Калуге всегда с радостью откликается на предложение к участию в проектах, связанных с автомобилями и автомобилистами.
И это не случайно: сегодня предприятие, которое успешно развивает производство, привлекает желающих работать в автомобильной отрасли. Ведь именно водителям часто бывает интересно трудоустраиваться на автомобильный завод.
Удачной дороги!
После теплых поздравлений с наступающим праздником сотрудники автозавода АГР Холдинга в Калуге приятно удивляли водителей брендированными подарками. Эти неожиданные знаки внимания, оказанные в рамках акции, поднимали настроение всем, кто был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на Московской площади.
Удачной дороги можно пожелать и самому АГР Холдингу. Сегодня многие из тех, кто временно уходил с привычного рабочего места цехов автопроизводства, вернулись. Предприятие наращивает темпы.
Кстати, 23 октября в АГР с гордостью сообщили, что российский автомобильный бренд TENET достиг отметки в 10 000 реализованных автомобилей. Этот результат, достигнутый всего за два месяца с момента начала продаж, подтверждает успешный выход бренда на рынок и высокий уровень доверия со стороны покупателей.
Завод в Калуге прочно вошел в стройную и отработанную за десятилетия структуру холдинга.
– На площадке автозавода АГР Холдинга в Калуге в достаточно короткий срок восстановлены производственные процессы, организовано производство автомобилей нового российского бренда TENET, – отметил в начале сентября губернатор Калужской области Владислав ШАПША. – Оно набирает темпы. Сегодня на заводе занято четыре тысячи человек. Собрано более 70 тысяч автомобилей.
Ждем с радостью
Калужский автомобильный завод АГР Холдинга наращивает производство и открывает набор сотрудников. Здесь готовы трудоустроить как опытных специалистов, так и тех, кто только начинает свой путь, главное — желание работать и развиваться.
Особенно нужны рабочие — операторы и наладчики. Для инженеров важно техническое образование, но опыт работы не строгое требование. Например, в отделы по обслуживанию оборудования чаще берут тех, кто уже работал по специальности. Однако завод готов растить молодые кадры: приглашают студентов и выпускников технических вузов, которые хотят построить карьеру на производстве.
– Мы лояльно относимся к кандидатам без опыта, – говорит руководитель службы обучения Алексей РОМАНЕНКО. – Главное — профильное образование и готовность учиться дальше.
На предприятии действует комплексная система внутреннего обучения, которая помогает быстро освоить новую профессию. Сначала кандидаты на рабочие специальности проходят входное тестирование: проверяются базовые навыки работы с инструментом. Работа требует полной отдачи и выносливости.
Затем всех новичков ждет обязательная адаптация. Теорию и практику отрабатывают в одном из пяти учебных центров завода. Обучение длится от нескольких недель до полугода в зависимости от сложности профессии.
– Первое время каждый новый сотрудник работает под присмотром опытного наставника, – поясняет Алексей Романенко. – Сейчас у нас больше 60 таких специалистов, которые помогают новичкам стать высококлассными профи.
Карьера и рост
На заводе имеется множество возможностей расти и развиваться не только в качестве руководителя, но и в качестве эксперта в своей области. Есть возможность осваивать смежные рабочие места и направления, становясь мульти-специалистом.
Для будущих управленцев работает программа «талант-менеджмент», которая выявляет сотрудников с лидерскими качествами. Для профессионального роста — постоянное обучение за счет компании.
Калужский завод АГР Холдинга — это не просто работа. Это достойная зарплата, комфортные условия, забота о сотрудниках и хороший старт для молодежи. Место, где тысячи калужан могут по-настоящему реализовать себя.
По вопросам трудоустройства звоните:
8 (4842) 77–47–47,
8–920–099–11–11.
г. Калуга, ул. Автомобильная, 1
