Три секрета успеха сети магазинов «Ферма»

Очередная победа в конкурсе ­«Бренд ­года-2025» — лишь повод заглянуть за кулисы «Фермы» и понять, как всего за несколько лет она стала для калужан не просто магазином, а гастрономическим ориентиром.

У каждого города есть свои вкусовые координаты. В Калуге один из таких главных ориентиров — сеть магазинов «Ферма». Фраза «купил в «Ферме» давно стала синонимом гарантии качества, а аромат из торговых залов — лучшей рекламой.

В 2025 году этот народный статус в очередной раз получил официальное признание: «Ферма» стала победителем ежегодного проекта медиахолдинга «Комсомольская правда - Калуга» — «Бренд года-2025».

Что стоит за этим успехом? Не секретные технологии и не агрессивный маркетинг, а три простых, но незыблемых кита, на которых держится любовь покупателей.

Кит первый: качество как принцип, а не как маркетинг

Здесь нет места компромиссам. Принципиальная позиция сети — полный отказ от заморозки. В то время как крупные ритейлеры забивают морозильные лари продуктом с месячным сроком годности, в «Ферме» уверены: истинный вкус мяса живет только в охлажденном виде.

– Мы внимательно следим за качеством нашей продукции, — делится Алексей Осипов, руководитель сети. — Сырье мы закупаем только у проверенных производителей, в основном из фермерских хозяйств Калужской, Белгородской и Воронежской областей. Мы предлагаем только свежее охлажденное мясо и полностью исключаем заморозку, так как она отрицательно сказывается на качестве и вкусе продуктов.

Это не просто слова. Это философия. При заморозке продукт теряет полезные вещества, меняется структура волокон, а значит, и вкус. В «Ферме» же мясо не залеживается. Оно свежее, сочное и не остается на прилавках долго. Этот принцип распространяется на все — от отборной телятины и говядины до диетической индейки и свинины.

Но качество — это не только сырье. Это и про­цесс. На производстве действует строгая система управления безопасностью пищевой продукции ХАСПП. Это значит, что на каждом этапе — от разделочного стола в цехе до прилавка соблюдаются жесткие стандарты.

Кит второй: ассортимент, который говорит с тобой на одном языке

Зайти в «Ферму» «только за мясом» не получится. Ароматный торговый зал с его разнообразием — это ловушка для гурмана и спасение для того, кто не знает, что приготовить на ужин. Здесь каждый продукт будто бы говорит: «Возьми меня, я решу твою проблему».

Ассортимент полуфабрикатов — это отдельная поэма. Купаты, тефтели, котлеты, биточки, готовый маринованный шашлык, фаршированные перцы, ребрышки барбекю, рулеты с грибами и сыром... Все это ручная работа. Та самая, как дома.

Но «Ферма» не стоит на месте. Сеть сделала мощный ход, значительно расширив линейку за счет рыбы и сыров. А для постящихся покупателей и тех, кто следит за питанием, и вовсе приготовила сенсацию — рыбные пельмени.

– Для начинки наших пельменей мы используем филе горбуши, минтая и трески, – рассказывает Алексей Осипов. – При этом 80% веса пельменя составляет рыба. В тесто мы добавляем только натуральное яйцо и муку высшего сорта.

Кит третий:­ честность по отношению к покупателю и его кошельку

Третий кит, пожалуй, самый важный в эпоху экономической нестабильности. «Ферма» — это не элитарный гастроном для избранных. Сеть славится своей вдумчивой ценовой политикой, ориентированной на людей с разным уровнем дохода.

– Мы стараемся удерживать цены, не повышая стоимость товаров. Это непросто, но для нас главное — наши покупатели, – делится Алексей Осипов. — У нас это получается, ведь мы работаем без посредников: сами производим и сами продаем.

Эта вертикальная интеграция — от хозяйства до прилавка и есть главный секрет доступности. Отсутствие лишних накруток позволяет предлагать премиальное качество по демократичным ценам.

Удобная локализация магазинов в разных районах Калуги довершает картину. Теперь многим горожанам не нужно ломать голову, где купить что-то к ужину или к внезапному приходу гостей. Все есть рядом, все свежее и по честной цене.

Стабильность — признак мастерства

Тот факт, что сеть магазинов «Ферма» становится победителем престижного конкурса «Бренд года» не в первый раз, красноречивее любых слов. Это та самая стабильность, которая рождается из ежедневного труда, любви к своему делу и безоговорочного доверия покупателей. За этим успехом стоят сотрудники производств, продавцы и все, кто выстраивает всю цепочку — от сырья до прилавка. Они делают «Ферму» не просто бизнес-проектом, а по-настоящему любимым местом, куда хочется возвращаться снова и снова. И в этом, пожалуй, и заключается главный, четвертый, незримый кит успеха — человеческое отношение.