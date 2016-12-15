АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Калужский институт (филиал)
Осуществляет подготовку лиц с высшим профессиональным образованием квалификации (степени) бакалавр, магистр по направлениям подготовки:
- ДИЗАЙН
- ЭКОНОМИКА
- ПСИХОЛОГИЯ
- МЕНЕДЖМЕНТ
- ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
- РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
По итогам мониторинга эффективности вузов РФ МГЭУ входит в премьер-лигу.
Выполнение показателей эффективности свидетельствует о качестве и успешной деятельности вуза. На базе института регулярно проводятся всероссийские конференции и научные чтения. Студенты вуза принимают участие в межвузовских конференциях, конкурсах, олимпиадах и занимают призовые места.
Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.
Телефоны: 56-51-95, +7-920-878-88-44, с 9:00 до 22:00.
сайт: www.mgeu-kaluga.ru
