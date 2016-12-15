Афиша Обнинск
АНО ВО МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. Калужский институт (филиал)

29.10, 19:00
Осуществляет подготовку лиц с высшим профессиональным образованием квалификации (степени) бакалавр, магистр по направлениям подготовки:

  • ДИЗАЙН
  • ЭКОНОМИКА
  • ПСИХОЛОГИЯ
  • МЕНЕДЖМЕНТ
  • ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
  • РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

По итогам мониторинга эффективности вузов РФ МГЭУ входит в премьер-лигу.

Выполнение показателей эффективности свидетельствует о качестве и успешной деятельности вуза. На базе института регулярно проводятся всероссийские конференции и научные чтения. Студенты вуза принимают участие в межвузовских конференциях, конкурсах, олимпиадах и занимают призовые места. 

Адрес: 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, 1.

Телефоны: 56-51-95, +7-920-878-88-44, с 9:00 до 22:00.

сайт: www.mgeu-kaluga.ru

Реклама. Лиц. серия 90К01 № 0009571 рег. № 2500 от 15.12.2016 г. бессрочно. Свид. о гос. аккред. № 3025 от 21.03.2019г. серия 90А01 № 0003180 по 21.03.2025 г. АНО ВО МГЭУ Калужский институт (филиал), ИНН 7737040022 erid: 2Vfnxw2ajys
