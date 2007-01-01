Калужская область претендует на звание «Юнармейской столицы России - 2026»

Калужская область активно участвует в конкурсе за право стать «Юнармейской столицей России» в 2026 году и, по словам губернатора Владислава Шапши, имеет все шансы на победу.

В регионе уже работают 26 муниципальных штабов Юнармии, объединяющих более 20 тысяч детей. Наставником регионального отделения является генерал армии Владимир Исаков.

Юнармейцы Калужской области регулярно участвуют в важных региональных событиях, занимаются волонтёрством и поддерживают участников специальной военной операции. За последние годы они трижды становились победителями Всероссийского смотра-конкурса.

Если региону присвоят этот статус, это откроет новые возможности для развития патриотических проектов и поддержки молодых лидеров.

Онлайн-голосование за «Юнармейскую столицу» продлится до 25 ноября. Поддержать Калугу может каждый — для этого нужно проголосовать на специальной интернет-платформе.