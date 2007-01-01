Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская область претендует на звание «Юнармейской столицы России - 2026»
Общество

Калужская область претендует на звание «Юнармейской столицы России - 2026»

Дмитрий Ивьев
29.10, 11:17
0 247
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужская область активно участвует в конкурсе за право стать «Юнармейской столицей России» в 2026 году и, по словам губернатора Владислава Шапши, имеет все шансы на победу.

В регионе уже работают 26 муниципальных штабов Юнармии, объединяющих более 20 тысяч детей. Наставником регионального отделения является генерал армии Владимир Исаков.

Юнармейцы Калужской области регулярно участвуют в важных региональных событиях, занимаются волонтёрством и поддерживают участников специальной военной операции. За последние годы они трижды становились победителями Всероссийского смотра-конкурса.

Если региону присвоят этот статус, это откроет новые возможности для развития патриотических проектов и поддержки молодых лидеров. 

Онлайн-голосование за «Юнармейскую столицу» продлится до 25 ноября. Поддержать Калугу может каждый — для этого нужно проголосовать на специальной интернет-платформе.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
33%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9yZjI2Y0JTZDRLZlRrUVlOcUVrenc9PSIsInZhbHVlIjoid1VGeEZUVEx6ZlJRaVhoRStwWGRTMEV5ODdZckJORnN6NGhqaHdSMUdkY29RQmpMNnlXODMzRW00Njdwb29kVTJjV0hKM21lYXZ6YXlXUkk0emJJOVZRUU13MmRzMW5ZTVZqL01hUFJaNWVsTXp5ak1VbHZXSmQwckZpc2djeDhaUStqVS81eDM5eU9hZTZyL05lV1RLeGpRUEN4N2JlM2dJRVJ3cndybG9WSndkd3h6THFvd2pYeTcyZnJwdzNVRG90TVM2MTdyeVphRC9TNktPZTUxMERNWlpoZFRBTjhBamxJdWdOeVlteU8vZ0ZKKzlwNTcrazJodDdRSVpLK3BLUnI2Z2tjZU04Zmt5WHJZc2kyc0YzWXpUTzhhQjMyWFhIempPY2ZKTjhXRGRTaGYxaW5qNjEyQ28reEE1d1Fmd3RIMHYxVDM4b1lvY2tsc3F5K3gzZVVMeDJiZlJITHBrakYzSlpkcVlvRnFnRytpMlN3TXpNaXl5Z0g4Vno4TEtrcnNXY3kySUhmZUhVemZ0d05EVmJlbXNUbnJBYzU3TC96QTViWlJMRzRZSEhTaDQwMzltelBVSThYRWRTayIsIm1hYyI6ImE1MjY1ZjQ1ZGI2OWI1ZDM0MDc4MGQ2YmZiMDMwOGViODU1NmEzYjUxMzBkYWUxMWE0MTZmMjIzODA5Y2JjYjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjkxSzdPdVdRaWRJSDZ1emRBdkFScGc9PSIsInZhbHVlIjoiUkwraTdoT2Zpb2FZdkNuUjFMVGJuYnlEc2tPSFpwMjFxTGF1aDZMK3hqZFI5dUZBdU5IN2xHUFNheW9JR1ZvOVpFT1IwTjRmbSszNUdKRlpVNjFMQjR6TDNuWXB2WWdDeXNJMjMyQ1ZxYjRybktlVWhQc2kwYVRDVDQ0RTZlV2JSYk85OFN5aFdyWVZoa09EV0sybVJ2MGl3b0VCelI1cUdtU0NtOWNCNjZpdEpKQVgzK1RPU3R1NG5tUEtPMzRqKzB5R2xjdkZXUWRnMURveFhJenErWHV6VFM1blUyOFJPMzJpak1ZcnBjbHNnSGYwSUtIaksxVDZobHg0cmdHcU5Wb0JVKzFlUEF4a3U2ZitVa2pXdG5GRjQ1dHM1TGJiTFBwc1VVcHN4YjFMTjZJSTFwMkdzb0sxOElVVENPQVNuWUpIWjEvaGJ4WDI5aS91MnVzSzRXNlAwY1pmZ1R6dVNKK0psM2JaZDhLR3YxVFFjT3duK3lnbzYxdGc3K1pLVFRLaWVxMGNGM2VWWmZXTXZsdGwrSDhuOGt0cFkzUmFOZkZva2RVUXZFcE1VWjZLbGRIM0swUWdnY1hzLzZxNGZkdC90ZWhJdjIyZThQQU4xVVRPRGhwT3ZmU0xvd2wya3ZtcXoyQk9lWm4xWDZMRENFOEpDcDZwMCtHMHlRR216ZXorM3NHNjlWV0o2R2llYUFXZ2F1SktBdVRWb25WcWp4NlhjQTQ1UjIvNW5JZndjcmdpK2wwRWZhVDhuVXNNZ2lubzllZlhtT2lZUHNWMUkzOW51SWhQb0RYUEZwbnowTjBXdkZNZjRjaXFZL0t2S2l4ZVJkZ2NqTTNNY25ITCIsIm1hYyI6IjEzNDQ2ZDUxODk5ZWE5NDE3MWI0ZDg0MDAzOTZhNmY4MmRmZGZhM2VmYjFkYmZkNzgyZTQxYzRhNjc0MDVlNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+