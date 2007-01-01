Владислав Шапша поздравил Стефана Перевалова с избранием главой Обнинска
На заседании Городского собрания Обнинска единогласно избрали нового главу городского округа - им стал Стефан Перевалов. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Перевалов представил депутатам свою программу развития Обнинска - первого в России наукограда. Ключевая цель - превратить город в полноценный «город-университет», сделав ставку на создание Международного научно-образовательного центра ядерного и смежного образования «Обнинск Тех».
Также в программе большое внимание уделено повседневным вопросам: планируется ускорить замену старых коммунальных сетей, улучшить работу общественного транспорта и повысить качество медицинской помощи за счёт тесного взаимодействия с Федеральным медико-биологическим агентством.
Губернатор поздравил Стефана Перевалова с избранием и пожелал ему успехов на новом посту.