ООО «Аврора»: высокое качество картофеля и забота о благополучии своих земляков

Предприятие Бабынинского района славится не только вкусным картофелем, но широкой социальной работой.

Чем известна Калужская область? Предприятиями, благодаря которым растет экономика и появляются рабочие места. Особый — почет сельхозпредприятиям, ведь помимо вышеперечисленного они производят еще и вкусную продукцию! В Бабынинском районе ООО «АВРОРА» 20 лет выращивает вкусный, качественный картофель, который прославляет калужскую землю. Вот почему компания получила звание «Бренд года-2025» Калужской области.

Выращивают с любовью

Высокая урожайность — ​более 5000 тонн — ​и разнообразие выращиваемых сортов картофеля — ​больше 80, включая уникальный, выведенный на предприятии и зарегистрированный «бабынинский» сорт: ​здесь умеют выращивать картофель с любовью к своему делу.

Но так ли легко построить крепкое хозяйство? Два десятка лет назад «Аврора» владела 200 гектарами земли, и лишь 50 из них были отданы картофелю. Но в умелых руках руководителя Балахана Сафарова дело спорится! Предприятие сегодня — ​лидер района и, вероятно, области по картофелеводству.

Предприятие реагирует на изменения рынка, идет в ногу с инновациями и регулярно обновляет машинно-­тракторный парк. Работа ведется на эффективной и производительной технике: современные тракторы, кормоуборочные комбайны и прочее. Ежегодно ООО «Аврора» расширяет посевные площади картофеля. За два десятилетия они увеличилась более чем в четыре раза.

Помимо основного направления — ​обеспечения калужан и жителей соседних регионов отборным качественным картофелем, предприятие выращивает зерновые и занимается молочным скотоводством.

— На сегодняшний день мы завершили уборку урожая зерновых и рапса, убрали поля кормовых. Урожай в этом году значительно лучше, чем в предыдущем году, — ​с гордостью говорит руководитель предприятия Балахан Сафаров. — ​Мы заготовили картофель высокого качества, закрома заполнены доверху, а значит, что потребители, городские жители, будут обеспечены вторым хлебом до следующего года. Около 5000 тонн картофеля уже на складах, семенной фонд тоже хороший, есть чем гордиться. Теперь реализовываем продукцию.

Поддержка земляков

Балахан Сафарович — ​фигура в Бабынинском районе известная. В этом году он был избран депутатом первого окружного созыва Бабынинского района с максимально высокой поддержкой земляков. Руководитель признается, что в этом году особенно чувствовал поддержку земляков, многие лично подходили к нему со словами благодарности за вклад в развитие района.

Любовь к родному краю, стремление вложить максимум сил в его развитие и процветание отличают ответственного руководителя. «Аврора» сопровождает все городские праздники, регулярно участвует в общественной жизни района, более того, уже 10 лет предприятие проводит ставший любимым для района и области праздник картофеля — ​гордость за достижения картофелеводства и прославление тружеников района и предприятия.

Достойны награды

Забота о других проявляется во всех направлениях работы сельхозпредприятия и самого руководителя Балахана Сафарова. Недавно он получил медаль Министерства обороны России за оказание гуманитарной помощи.

— Сегодня наш общий долг перед Родиной — ​поддержка наших соотечественников, — ​говорит Балахан Сафаров. — ​Ежегодно наш отборный картофель фурами отправляется защитникам Отечества, отгружаем по мере необходимости. Наша продукция высокого качества радует защитников. Буквально на днях отправляем новую партию, свежий урожай. Все идет во благо!

ООО «Аврора» — ​одно из ведущих предприятий картофелеводства Калужской области — ​ежегодно заслуженно получает звание «Бренд года». Трудолюбие, забота о земляках и социальная работа — ​предприятие всесторонне заботится о жителях и делает все для процветания региона.

Калужская обл., Бабынинский р-н, с. Сабуровщино