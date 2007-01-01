Калужским школьникам рассказали о важности соблюдения ПДД

В Юхнове полицейские провели для младших школьников занятие по правилам дорожного движения в рамках акции «Засветись», которая помогает снизить количество ДТП с участием детей.

С ребятами поговорили инспектор ДПС Полина Гнетова и студентка Орловского юридического института МВД Анжелика Хоберова. Получился живой разговор в игровой форме: дети узнали, что, даже будучи пешеходами или пассажирами, они - полноценные участники дорожного движения.

Особенно подчеркивалась важность светоотражающих элементов на одежде в тёмное время суток. Также школьникам объяснили, как безопасно ездить на велосипеде и самокате, и с какого возраста можно выезжать на дорогу.

В завершение занятия ребята смогли посидеть в настоящем патрульном автомобиле и посмотреть, как он устроен изнутри.