Калужский микрорайон Канищево оставили без новогодней ёлки

Во вторник, 28 октября, жительница Канищево оставила комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему микрорайона.

По её словам, жителей оставили без новогодней ёлки.

— Наши детям ничего не положено? У нас и так ничего нет. Один единственный ДК, но запрещают привозить артистов к нам, - рассказала женщина.

Администрация города Калуги дала ответ:

— Будем прорабатывать совместно с депутатом возможность установки ёлки и в Канищево.