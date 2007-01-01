Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужский микрорайон Канищево оставили без новогодней ёлки
Общество

Калужский микрорайон Канищево оставили без новогодней ёлки

Евгения Родионова
29.10, 11:15
0 392
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 28 октября, жительница Канищево оставила комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему микрорайона.

По её словам, жителей оставили без новогодней ёлки.

— Наши детям ничего не положено? У нас и так ничего нет. Один единственный ДК, но запрещают привозить артистов к нам, - рассказала женщина.

Администрация города Калуги дала ответ:

— Будем прорабатывать совместно с депутатом возможность установки ёлки и в Канищево.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRSbmtkdEtUWW5iUXhiYVpRWWJDNmc9PSIsInZhbHVlIjoicU1yemVWa0VmVksxR1ZqZG5HTzZyeURQQ3VWOFYxUnNwRXdBcXlsOU13dXB6aGxQcUgyMVIzSHRZRkhWV1FudGd5aEpLUlp3bHk5aXB0SzQ3NE42OGFwazNnREJrL2UwSi9zYVYxUm02U3pkbHZJbytSdGxQaE5Ma0laRkRkRWlmcHhsVzdQRGQvTktEZWU4bklwbWxDRFNYbkdUaVFvZmtRZ0VuMTBmMnNSMzV3TW9sZTE1QWgwYjltVkdrZ0Z4SThTSlRjZ3JVRDJuOUFZOU5kNytGYmJSVDNtbDVJOUlubnVXamxtTVB3Zm84aFhuK3FSeDVyNnFLK0lFV2JvK0NMMkxjZ3dOamJ3K296R2gvWURJb1NZWWxtc2lKQ0dJY0lGQVlIZTlydmEzSjhtL0FXQ1pJbFRmeDg1citseEFFaUR2K1FWQ0FlZjU4a3p2YVo5QXU3M25UN0Nsa0NpMEhNVHVEZnRjTHFtekxYcWN4eG56ZTY0VDM2Q3V1a0dFbEV6RSt5cDNyUEdZWFgxdExyb0cyWjhKTFI3MXFSZzhLUVV4NUNMcVRaallFY0EvNG1uZHZXSmtkVVNWOEwrSiIsIm1hYyI6Ijk1MWViNTVhM2U2NTg3ZTNmOTQxODNjMTQ4Y2NkOGNiZjlmMzI1YjgxZjRmMjcwOGU3ZTMxYTM2ZmQwY2E3MDkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlRoNU91dWR6ekpJYStWZnNIQmFDNHc9PSIsInZhbHVlIjoiM1QvNlpPUVE5ajZCYy9YMjhZWG1UVjE4dFRacHZnVlRNMEJ3RDdaTnk5K3RrRFMwT25VUlpLcjlGbE9SRlM1dExIL2VBMVpvM2dGWVNzVUgrNFVyc3hMVytpaWxDREh5bEhKOUlyWkhraFlIRm9zVlNJdVZqQjJMS0NOYWlBSWZNNHdoVHpiOTJSOERCb1M4N2xQQ05PWDV0ZFdFcVlzWnBweHBmajFhUGRsL2F4QlpQSWlGZEdZKzAwenV5Y2NvcDNreFpsR2FhWkJ3ZXZ4QU52Y25aRnNyZWYwV01FdklmQ29LM01NQjVnS0lwMDNFanVxZ3JkMnhSUlY3V1FPNFJSNkZ5T3VXcitvbFpkanBmUHREZUh6Z0I0Tis2djZRa3FQSmJSYnZ5RCtvSjFBL0RMNE9JTEZJdW9NTTdseDFKRTJ6emRFVTBDcEJpcEFFNEF0TWdaRG52M0FNN0h1MmRiMVFFeUVRNkVlM1RSbzJaVGJyNlBic25Xb0tzWE0wempmb3JIUndZNWFYUmNlZlBreDZ2Nkc5YmJaV0VYcUhwZlUxQ1V1NFBsS2VJcnViMnhhMTA4d0M3YXpZZmJvN2V3aVZxekFFMFcxL28yUkZjRVFVMDh0aHVHN0U1OTZ5VGxWdU4yNjFMdTFuZnY4UEl0NHl2YnA1SXhoOGdYUy9CMGgvL0cxUWhxTkx3L3JWUmpUUkg5bi9GNXFsYVZhdng5K3FDbVFtbGk3c3ZRNFIydTVXNzhnN3BTTnlWamEwaG5Oc2pHcEV4eXZQaVFFazZMc1pRR1luS3hHeis5R1kwQTUwbG1mODdROWdtL3Z4b2JYVWZka2FUMUpQTnZHNyIsIm1hYyI6ImRiZTZiYTNmMGNlMjFjZTA0YTM3NjM1NmIyNjBlOWEyNDg5MGEyYjU2MjM4ZWYwYmRjZGNlNTQxNWFlYTE4NzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+