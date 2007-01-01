Калужский микрорайон Канищево оставили без новогодней ёлки
Во вторник, 28 октября, жительница Канищево оставила комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему микрорайона.
По её словам, жителей оставили без новогодней ёлки.
— Наши детям ничего не положено? У нас и так ничего нет. Один единственный ДК, но запрещают привозить артистов к нам, - рассказала женщина.
Администрация города Калуги дала ответ:
— Будем прорабатывать совместно с депутатом возможность установки ёлки и в Канищево.
