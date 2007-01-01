Афиша Обнинск
Губернатор обратился к калужанам в День памяти жертв политических репрессий
Общество

Губернатор обратился к калужанам в День памяти жертв политических репрессий

Дмитрий Ивьев
30.10, 07:45
Глава Калужской области Владислав Шапша напомнил, что 30 октября в России вспоминают людей, судьбы которых были искалечены ложными доносами и несправедливыми обвинениями.

Среди пострадавших было более 40 тысяч калужан, подчеркнул Шапша.

Он призвал не забывать эти события, чтобы не повторить трагических ошибок.

Общей задачей всех глава региона назвал сбережение мира и согласия, а также воспитание в новых поколениях уважения к правде и правам человека.

