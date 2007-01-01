В Калужской области выбрали глав еще четырех районов
В муниципальных округах прошли еще четыре заседания местных представительных органов власти.
В Юхнове главой выбрали Марину Ковалеву, в Малоярославце – Вячеслава Парфенова, в Барятино – Андрея Хохлова, в Тарусе – Михаила Голубева.
- Искренние поздравления коллегам, - прокомментировал Владислав Шапша. - Поддержка депутатов, жителей очень важна. Задачи поставлены - выполнять наказы людей, развивать экономику и социальную сферу. Хороший потенциал у территорий для развития туризма.
