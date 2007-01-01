Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области выбрали глав еще четырех районов
Общество

В Калужской области выбрали глав еще четырех районов

Дмитрий Ивьев
28.10, 16:37
0 402
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В муниципальных округах прошли еще четыре заседания местных представительных органов власти.

В Юхнове главой выбрали Марину Ковалеву, в Малоярославце – Вячеслава Парфенова, в Барятино – Андрея Хохлова, в Тарусе – Михаила Голубева.

- Искренние поздравления коллегам, - прокомментировал Владислав Шапша. - Поддержка депутатов, жителей очень важна. Задачи поставлены - выполнять наказы людей, развивать экономику и социальную сферу. Хороший потенциал у территорий для развития туризма.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
5 оценили
0%
20%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im4yNmFTZnNLQzNvTTBPSTRPTHBwa2c9PSIsInZhbHVlIjoiZ1hRa3JncDVFZzBKL0NIOVFqTDVWdXVRRU9IL0lheHJKRmFDcW9ZSUI0QVZHdklDOHlRcGdCcmZOL1ZFRTY0anNjVVNUVU9qMktGbDhqMzM1SHMxVEJpSjNkazhnT2NYZE5NOUF5Y2ZzQmJHN2Q1dkpEcTZKRmhwcmV4Vm42Q05kRmpWTUZGSGUzWUdUczBVMUh0WTBHa1B5ZlpHN1ZPaWFiVkV0emdRaDJGL2hRNzhLZHdLM0s0VFZsanlveG4yeDZtOHVLMGhlZWRndFJscFlJekNnMzhxakQyOFZrOVJURWVWWjNVU0RKT2F4alZCU1lpRlBJd0s1MDNvRWoyTEVFSFczUmMxSlpyZ25WcG5aSW43VTBVMndyblBMUkJVcVcvSHhoczlWOWRSdGxOZ3ZMTXVDbmtWdUVOMVJ4Z1BpTUhrT0dBblJoV0x1N09qRzJpSzVsYWVGOElTdFcxcXJCb3ZwMlkyblNVUHFTYjVUOGU5WnBqQ0I0R0dWdXlGRTliUmVSZTJsR1cxYmMxYjNxU0N3VnJxNTB0YmlLMTN6bTBhQUZDTGpUSXFmZ29LQ3kzT1FKZjJoOXZxU1d3NyIsIm1hYyI6IjFhNmRhMTcyNzBmNGM0ZjUzNmJkNzhjMThhMDUxZTRhOTk2ODNkOWQ2MmZkNWViZjJkYWUwOWE5YTI2N2ZkM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVHUFBscnNHdkRZNVcyS29QU3JDOHc9PSIsInZhbHVlIjoicnV4aUNseE5LVTdXeEpIdW91WTdLQVhkZE0zTFV4K1BmMDUrcTIyUkUxRUtCMWVlbC9kdGMzUGptRXJIY3U2UXl0MWR0U3FCcG9nU0I3OXJGWFZ4d0QwZE9nMlRXbEdjUlhML1NpWWdFWmZmQU8zSEFSelFjcXpoNlV0TmhybWNYSVd6NmFlemhUUFludUR6am1mNHBLWDZmbmJmN0J3NVBMelBQSllKaE80bTRPWVhRNjRLdEovajBUMmtFeWNNekJNeVRMSW1rL3FLMGQ2cTV1b1FudDl3N3Y2cWRnV2R4QkVvN2Z2SU5HLzN4NE93TGFDWTY1QWZRc01tUXcyL1FzdWJKQnRTSFUxeStEa3pwS3dsaEJyM05lbU52VDFhUDVTZWhEb1VEd1ZBMU1rS0JLT3hVWUl3TmZIcUsyV3pDUDFWWTdYYVNaL1F1Z3hWazgvdXdhSDFuc2hvUXI4b0srWnM5MGxET3kyZzdDbDg2akcvUnlZTGVLWSsrNG40M0FRbDAzbHJ5ZGtDL1pjT0xLZjArcVdsQnpmZXhkSlcza3JRMEpQSno4K1FRWEFDL2NTMWtreDZkb0YzdEZZNTJueXpvbXU2UjBKMm9Ja292NlVRNFpCVU5vTUdCb3JIL3YzOGcveEJieW1LNWJvcTFMM2Q2NEdFay9iZWFNOXYyeVMyUjBvZ0Q3ZXlRUE9GR2I4RFJnUWZZZko3R2xMOStkWWZNWjNmcWltNHNvUkFSYlpoaVVKcVNYc1ZsdVNOelU5aU5tSkJqU0FOWnZ6REtuVm5xc25QL1l6cUYwUzBpdmI4NGJhSDJWSVdQSit0Ry9sRnhHUWxVZmovdlRvRiIsIm1hYyI6ImUxZjQxNDllMDQ1YTAzZjBjNDE2MDcwMTdjYWZkZjkyNDFkZmFhYzFiMWFhNWFmODdhNGI3YmU3MTVkMjM3NDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+