В Калужской области улучшили медицинскую помощь для новорожденных и участников СВО

Дмитрий Ивьев
28.10, 15:58
Читайте KP40.RU:
В Калужской области продолжается модернизация системы здравоохранения в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства». Об этом сообщил по итогам встречи с министром здравоохранения Анной Черновой губернатор региона Владислав Шапша.

В этом году на эти цели выделили средства на обновление оборудования в областном перинатальном центре, а также на открытие женских консультаций при ЦМСЧ №3 и участковой больнице в Спас-Деменском районе.

Особое внимание уделяется здоровью участников специальной военной операции. В современной поликлинике на правом берегу Калуги организовали централизованную диспансеризацию - её уже прошли 383 человека. Программу медицинской реабилитации получили 126 участников СВО. Кроме того, на базе областной клинической больницы создаётся новый реабилитационный центр.

Также для военнослужащих дополнительно организовали бесплатное зубопротезирование -помощь получил 41 человек - и направили на санаторно-курортное лечение.

Губернатор подчеркнул, что поручил обеспечить участникам СВО все необходимые условия для получения как специализированной, так и восстановительной медицинской помощи.

