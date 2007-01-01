В Калужской области смертность от сердечно-сосудистых заболеваний ниже среднероссийской

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе продолжается целенаправленная работа по профилактике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря принятым мерам уровень смертности при инфарктах и инсультах в области оказался ниже общероссийского.

Особое внимание уделяется улучшению оказания помощи: уже в следующем году в ЦРБ Сухиничей откроется первичное сосудистое отделение. Кроме того, изменили схему маршрутизации пациентов с подозрением на инфаркт - теперь их сразу направляют в региональный или городской сосудистый центр, минуя промежуточные этапы.

В регионе также внедряют современные методы лечения: например, проводят операции по тромбоэкстракции, которые значительно снижают риск смерти и инвалидности после инсульта. Для пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений выделили дополнительные средства на льготные лекарства - ими уже обеспечены более 6,8 тысячи жителей области.

Губернатор сообщил, что вместе с министром здравоохранения наметил дальнейшие шаги по развитию сосудистой службы.

Отдельное внимание власти уделяют борьбе с сахарным диабетом. В этом году на базе Калужской областной клинической детской больницы открылся Центр детской эндокринологии. Более 410 детей получили системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Впервые такие устройства начали выдавать и беременным женщинам - на сегодняшний день их получили уже 625 будущих мам.