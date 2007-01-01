Владислав Шапша обсудил развитие здравоохранения с главой Минздрава

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на рабочей встрече с министром здравоохранения региона Анной Черновой обсудил текущее состояние и перспективы развития медицинской отрасли. Он подчеркнул, что повышение качества медицинской помощи остаётся одним из приоритетных направлений работы.

Особое внимание на встрече уделили кадровому дефициту. По информации губернатора, в этом году в медучреждения региона пришли 116 врачей и 113 средних медработников, окончивших вузы по целевым договорам. Кроме того, заключено ещё 147 таких договоров, а 38 специалистов проходят обучение по программам ординатуры.

Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регионе выполнены досрочно и на 100%. Социальную поддержку уже получили 41 медработник. При этом поступают новые заявки от специалистов из других регионов, желающих переехать в Калужскую область, и региональные власти обратились в Минздрав РФ за дополнительным финансированием.

Шапша также отметил, что продолжает держать на контроле ситуацию в детской стоматологии - сфере, по которой чаще всего поступают жалобы от жителей. Он поручил представить план первоочередных мер и не ослаблять внимание к решению кадровых проблем.

Губернатор подчеркнул, что здравоохранение требует постоянного внимания: несмотря на достигнутые результаты, впереди ещё много работы. По его словам, важно продолжать обновлять первичное звено, обеспечивать стабильное снабжение льготными лекарствами и развивать профилактические направления. Он также поставил задачу министру здравоохранения учитывать в работе наказы и предложения жителей региона.