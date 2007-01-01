Афиша Обнинск
В Калуге поликлиника на Комсомольской откроется в ноябре

Дмитрий Ивьев
28.10, 15:16
Во вторник, 28 октября, губернатор Владислав Шапша сообщил, что капитальный ремонт там завершен.

- Осталось навести порядок, расставить мебель, - пояснил глава региона.

Шапша напомнил, что сейчас реализуется большой проект модернизации первичного звена здравоохранения. В 11 зданиях проведен капремонт, закуплено 1200 единиц оборудования, больницам и поликлиникам передали 25 автомобилей, установлены 15 ФАПов.

Губернатор также заверил, что в Козельске и Людиново будут построены больницы - подрядчик завершает проектирование.

