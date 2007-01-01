Из калужских ветаптек изымают опасный препарат

В Калужской области из оборота изымают ветеринарный препарат «Кальция борглюконат» одной конкретной серии - № 521224, срок годности до декабря 2026 года, производитель - ООО НПП «Агрофарм» из Воронежской области, сообщили 27 октября в региональном Россельхознадзоре.

При проверке выяснилось, что этот препарат не соответствует нормам безопасности: он оказался пирогенным и токсичным для животных.

Россельхознадзор просит все ветаптеки и организации, у которых есть этот препарат, немедленно прекратить его продажу и использование. Также нужно сообщить в ведомство, какие меры приняты по изъятию средства.