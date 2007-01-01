Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Из калужских ветаптек изымают опасный препарат
Общество

Из калужских ветаптек изымают опасный препарат

Дмитрий Ивьев
28.10, 14:10
0 457
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Калужской области из оборота изымают ветеринарный препарат «Кальция борглюконат» одной конкретной серии - № 521224, срок годности до декабря 2026 года, производитель - ООО НПП «Агрофарм» из Воронежской области, сообщили 27 октября в региональном Россельхознадзоре.

При проверке выяснилось, что этот препарат не соответствует нормам безопасности: он оказался пирогенным и токсичным для животных.

Россельхознадзор просит все ветаптеки и организации, у которых есть этот препарат, немедленно прекратить его продажу и использование. Также нужно сообщить в ведомство, какие меры приняты по изъятию средства.

Новости по тегу
животные
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
60%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkY2S2ROeGFTaWZqNnRVNVlPdERnMkE9PSIsInZhbHVlIjoidFVaWEdybkx3SWVlQ05IZDlUdzNTekpWMURRalo2SzJ5TVphbG9DQzRwbHpWdEttWmsrUE8vOEE4L09sc0h6YXJtRHg3YlNoWEFsNzladDd3UXNwbTVzcC9BRW1NQ0FscmQ0SHdxY2poYktORHpYUTQ2NXp1RUJySFJQem9ZN3Nibkx5ZnhoRGVtc2FkZlBKOEpqckNaSS84WUJZdHBZOHU3UWw4UUI2bDlSY0JVUnhzOUxSay83WForWFc2NFB2ckFac0d3eDhOY0ZNdkdKWitlYWVmVHRFMVoxUlhsbnN2elROMEd2MGhMcHdZa3JvME1PYVg0QzlVOTdjYzdjZXdPN2dmMi9yWDJ2OFkyUEw1WmNhMGY5Y2N4NS9pQjA0WmsvOVhoTWhKNEhUR0Q2eWMybC9DMUtnR2JGSzQxT2h2TUY0M3kzbFFOYU5YeHlJUnBkSGNuMHZuVVA3dWxDMEowWExzYVRYdFI2RXREMDhqMlRoL3NlVnpWYzFOM21uTFdRcFRLTm1mcnJOWExsaitMU3g5Sm16RFY2UUJ0dzNHVVdUdGVtTGhHaUhiUWp6TTk3eWVRRHNCb1NFOUtRcCIsIm1hYyI6ImZmYTFjN2MyYmMxZDJlYWU0NGQ3NTNlNGYxMGZhOGNlYjBhY2ZkZTgwMWZjMjg3ZWU2MTEyYmRlMDRjODJlNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJtdUtTY01ZM3BZTlM0Ry81c0Mranc9PSIsInZhbHVlIjoiYTFqWjFWcDN2a0RXay91a2pSUmhDRXpKeWxRTWlsRllwYTd5dlUxVGZtVHUrRTdWUTVKOUhLZ1Vaa2RyeVFpVHJxYWRUYThtdXFLdlZhTjBvdzFPVUpLTUtSczZ3S2o2enhVdExYYzh1bXZablBSUnY4SUFxNXRNM2ZIemdidmtWb1hFNFZHRVp0Wnl0eTdjYnFvWiticEJ6NVljbHdxemp5MFE2UkNZM1NHN2NlbGFvRDdDV296bytVRDJobTRhNVhKeWdxd0hNNlI1OTJZWndueVZuUzFnL3RYbTlvT0FVRlI4NHRtRVFSckkrc2c2K0JJbC8yWUVlOEpaaEdFeWpDWjlVN0hwMkU3SitJT0JFNldGbU5CTTY1MUlvMFZQRHRFVWRZUGFDQkQ1RStYQkkxSyt5YmprNnV4S0kxSnArYmtLK0Q3clJoSGZLM25xTVE3dzk3TFVFV0grL0lyMXpEWnh6V1ptMTkzZDZodUhscDlTajdqKzNSejlQcHJVTUJrRS8xWkhNY2tGZU9nT3VOcElUNCs3YjB4WEJkQ0ZkKzVqd1Rud1Z4SERxNi9TS0NlbG9QU2dtcTNNQXVzODltT3BWM0xTRHUrMy9ubXMyTnF4Z2F0ZjFqcENvbG9sakFwY0RMd01xcjlTOXhyak9jVE1tVFFoWDZEUnhka3dJT0xKQ3NjamlNWkdqK0FramFSSFpIRTk3dGgrYjRUVEtxQXJsWnREMjM2djhJTU56UGtsVWF3eXpibkt1NzZKTEdnYndCSTEva2I2ZSsvUWtDTzVEQ1h0NXc5cnRQaTJuTWN5V0VRMnJyMkVuakJBd2RNVmFWWG8vYUUza1p5WiIsIm1hYyI6ImM3Mjg0ODdkOGEwNzAzMmE4OTIwYTI4ZmZlMGYyMTU5ZTFiNmI3M2NjMWJmMjRmMTlkODg1ZDE2MTg4YTY1OTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+