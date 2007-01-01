Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Новую больницу в Козельске построят к 2027 году
Общество

Новую больницу в Козельске построят к 2027 году

Дмитрий Ивьев
28.10, 11:43
1 347
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работа над новым корпусом должна начаться уже в ближайшие месяцы, сообщили во вторник, 28 октября, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Здание будет рассчитано на 69 стационарных коек. Проектная документация уже готова, сейчас она проходит государственную экспертизу.

В детском отделении будет 10 мест, в отделении общей терапии – 32 места, в общехирургическом – 21 место, в реанимации и интенсивной терапии – шесть мест.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
25%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InU5OHdlU3VobWN4ajFVZ05CYmFtVnc9PSIsInZhbHVlIjoiV1VYWi9WZWNUS1I5aTdUNlBValEyU3QvdG81MjZjcFN2VWI4NjF1N1FTZXdtVThnL0xBTDdRM1BmLy9TV2p0bWxYdEh0NG5tcG9pbVd4bGo0K1VlalVFT3Y0cDBUMkNUdkJDSy9CVUwrVVNKYSsrU1cyRUlHQXRFNWd6cE5sbG1Ka21vdVZOMHdTb0xuUXRIREFKdEJna3A1cGF2aHlLZ0t1N0I3eFBkaWhVNFd4N1F1elpCUUlSWG9MRmFLRXVkSEUvRnIvRGVOallURjN0bFJDU3RmazE4YThXUEh3YVdJT01oME5nN3BIazhxdi9yN3YxekhBTzRaWEpCKzVMM0VraUFzdHZnTnVkSk1TNHFjQ1FZZnZHWGlWZGN3Rm5GS25GMXd0L2RnMVVvSVE0N0JkaTYyU1BjbVRGQ0R1ZnR0dkU1WDBFZ3RYbFNOQXZUNkt1V0t2dGU2dlhkOENvUXYrYUE0TlFvekRvSG5Mc0Q4TnlKR2VIS2RDVTY3L0lsWmdoQVR1YXllQ05LMzFsdkpTYkxjcVk2WG5BWDdmdCtvTXd4SzEvQjNVS2FncTFGeUczUDM2aDUyTVBDTUwvYiIsIm1hYyI6IjQyOTk2MTBkYWE3MmQ0NDc5NzM0ZjY5OTNjNmRkY2ExNDVjMzg1Y2QwYTc3ZmJmYTllODkzM2VhY2I4NTljNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlIzTyt5T1VjK1M3dDQzYzl5UThjYVE9PSIsInZhbHVlIjoiYSthQndZTUtjbk9FWWUwWERGd2Z6WGEzTEFvVy80SUMrY2w5UmNvbFEzcnpJMzljU3hHYzF6QkRnZzNmMjI1S0pUYkFjdmNBZDlVRzlxVkU5T3NHK0loYlI0U0lqY1FYb0VrczB2YjBIck5FOStzQTg4dlVpa2Q0TG1BNFk5UlFVNFNGUXZWWmxBM3BOSldpMWswTTJYbG9lSzJOdEdZdk4yV055dnVPZ3NuNGcwZDNpbG5rYnRqdjFXSmV1UXJURVNpS2M3QW1ySGc5UTE5eUc1Z1hGTy9TaFlIbnczVHJ3RFdLK3FKMkpsWDhhdWZQQjlBeTk4MlhYWDBRb2s3eEc1ZXBncE5laDlrcGprbUNpRVZoRFBNY0lJNGlFVS93V1UrS2J5QVRTWW0vanMwSXoyMUp6MmF0NkNLczlJU1pxVEtzZnlaclZqN2NvWXV0R3RTSWNQUXN5NEFyNEtRU3BnZGJPa3pGazdUWEJFM1pubm9xQzQzZGgrZlpBQ3hCWm56QlJsb0JGOWJ4d0ozOExUMklFeHh5MmdTMU10R3JldHF5RzFRYzdFRzlheitaUUpaT1JIaEJZUmtzZWY2N2NDMnNjZERYcHNUZmVDOGpKZDhlakdnSTFTaG5Oc28vUVVGRngxTU5INmRReFlnelFkb0QzMUFHMVh0ZUttb1FPQ3ZIS0VybkJLVExVYnNnQnRCeXF6RWtrNjk1RTRONERCQ0s0Z0thbkZzVWRBcEJGeEsyRjcrWHZJNk5URDBKMHR4d0NrL0dobFJLcHBLQlRJdFV3WVJ5RnJuS0haUHNVaGJkeHphd1kvRmpYQ1QralJQUHRIOWFwUjZGYnZLViIsIm1hYyI6IjAwMDEzNTk5M2NkN2JjNDNmYjJjMDFmYzdlOWRhMzk2ZmQ3ODkzNmFlNDQxNWZhZWI5NTM0Zjk4MDJiMWQxODciLCJ0YWciOiIifQ==
18+