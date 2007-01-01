Новую больницу в Козельске построят к 2027 году
Работа над новым корпусом должна начаться уже в ближайшие месяцы, сообщили во вторник, 28 октября, в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Здание будет рассчитано на 69 стационарных коек. Проектная документация уже готова, сейчас она проходит государственную экспертизу.
В детском отделении будет 10 мест, в отделении общей терапии – 32 места, в общехирургическом – 21 место, в реанимации и интенсивной терапии – шесть мест.
