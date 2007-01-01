Калужанина не пускали в собственную квартиру

Мужчина смог вернуть себе доступ только через суд и при помощи судебных приставов. Мешала ему в этом собственная мачеха, сообщили 28 октября в управлении ФССП по Калужской области.

Мужчина и его мачеха владеют квартирой вместе - у каждого своя доля. Однако женщина без его ведома поменяла замок и отказалась давать ему ключи. Пасынок не смог договориться с ней мирно и подал в суд.

Суд встал на его сторону и обязал мачеху передать дубликат ключей. Но даже после вступления решения в силу она игнорировала требования - ни добровольно, ни после начала исполнительного производства не отдала ключи.

Тогда судебные приставы начали применять меры: наложили исполнительный сбор в 5 тысяч рублей и трижды оштрафовали женщину за неповиновение - ещё на 6 тысяч рублей.

В итоге ключи пришлось передавать с участием полиции. Доступ в квартиру восстановили, и дело закрыли - требование суда выполнено.