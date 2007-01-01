Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Большинство калужан поддерживают участие бабушек в воспитании внуков
Общество

Большинство калужан поддерживают участие бабушек в воспитании внуков

Дмитрий Ивьев
28.10, 08:30
0 180
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Подавляющее большинство жителей Калуги – 81% – считают, что бабушки должны участвовать в воспитании внуков. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob. 

Из них 30% уверены в этом безоговорочно, а ещё 51% скорее согласны с такой позицией. Лишь 19% респондентов выступают против: 17% считают, что бабушкам лучше не брать на себя воспитательные функции, а 2% категорически против любого вмешательства старшего поколения.

При этом большинство горожан (53%) видят роль бабушек как «ненавязчивую помощь», а 45% называют их поддержку крайне важной. Только 2% опрошенных считают, что внуков бабушкам доверять нельзя.

Интересно, что мужчины чаще женщин безоговорочно поддерживают активное участие бабушек в воспитании детей. Женщины же чаще выбирают золотую середину – одобряют помощь, но с оговорками, предпочитая, чтобы она была умеренной.

Чем старше респонденты, тем выше их поддержка: многие из них уже сами помогают своим детям с внуками и понимают, насколько это важно.

Кроме того, калужане с высшим образованием и те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще одобряют участие бабушек в воспитании по сравнению с теми, у кого среднее профессиональное образование или более скромный доход.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQ3aVVQbVlvMnp3bnFoNVBVL1F0M0E9PSIsInZhbHVlIjoiYjZMRXpFRHdjQ004MmNHZUhYY0xuRzdKbVpIUGNxYTZTeXIwYnpEamJoMTNNbjFKT3FrTW1SUVFXWTNSaUFzdnlLQkk5NzhGMHJaazcxcHZKUmw2a2swQ0xwREpTMk56TzBxNjlpTWlJWmpwMExUSEgxeTl4TEZkNVQzUzM5V2ZpYjlha003RHArRFlEdVp3clNnTlBiQ1RBcFVKamNZUlRVQy81Rjc2ZWFGeE1IOTFJY3lad2xoRThSbEFSdnNtUGJ6cWFka2tNZDIwbC9xMHlMc3E2aGRZQzdkNGxYZ1FoL1FScEVkTmdIVWVFTkV2TU9Idjh2aHRPQkFwYnd1MDdLYlN1Q3ZreS9URWVBa281ckpyditXcGRESExBK0xJWDUrZXpMbVAyc1hLbk5UenN3czk4R2dFUVpGVEhIOXVzdEladCtUR29iVWY3SFN5RnVJd3pVUkRBTWlQbTlMOHQ4R3VKNWVvVTZIbk9WT3lCTzd5VUR3UFE4R1Q4dS9CMzJRdmgwaVFOc2xiNFBPbDRFUmVPVEhaOEh4bmtmZmdhZC9Jam1YanpVTWxtdjZpNUEzVkxQQ2tGK2RIQ09YMiIsIm1hYyI6IjM0ZThlYjc1NDE0ZjZiZWY3MTZjZjE1YjdiZGEzYmJiODYyMDI2ZWJkZWI1MmU5M2FlZDFkNzIzNmQzZjM4ZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImVmQWFuR3dVL0pETWJwWFdzSWxMWUE9PSIsInZhbHVlIjoiUFlmU0JMbEUwL3NzcHFTd3g4cmtUT1ZhKzVrQ0tXekJENUhXcW00citZRDJxV1hCVEdvWU5jRkg1WUw5ZEw1bTJ6L0dqb3BIMUdBUnp2TVhVRTlabjArNmZ0N3pJa0dCVWF2N2NJUWl3YjdwREU2LzdjSXAxTFVMOEhjM1c2WUZqSS9rUjRLakowVHdMaWVTd0dxbEVwdXVQald0ODVtTFdaK2ovdjJBcmZDVS9rWXdpbFI0N1NwYmh6NXh6WGJOYjJWb1JRMjZacks2Y2NqZ05pN3ZJdm1UTndxMThUSlc1RWxuZS9IenhPVm9Lc3lEZksxMWN5RFMvbURwRU4xbFZQRjVmanA5c1MxQnF2dWxXS2xlcHlUOVJLb2xzQmZnYUNidVA2Q2g1ZjJxTWczd3pKUEZZaGtOVGZRRnFBRXFGY0pSWEo3RnV0Z0k2ZjdkVEtMcmZjZVFCVnh0eTVSakwyKzJjZDVxWldReTRVZnBzMjlTTnl4alRRRWlwWlhQU3pETFhENGpZYjJtS2dubmVGYm5DbndWdENEK0J1enJ1Zy9YMG9OSklsL2pvS1hZZ2k0WDUyK3VLMVZNVXhkRHV5NjdSQmliR3RwZGtJRU1IWXliUGFLL25yQVVGSVJ0cTBPWHRpU282MXRGTkdxYmJxUEEvUHRTdDJkVzhxR1dNS0xCZm5yMFZPVXE2SlhtbXNvaWFrYUlUU2I4Yi9xckVrcnBKOE5XdEd5cDNyVUhBaUhRQUxrOVB3Ri9zZkk4WTNSTGFPdDkwS2xoSTh5Y3M3dUFVd0pHK1lpOUpNejc4cXlEcjlub3FUcjhQSU9tUUpvQzVhdU1udlhrQW9SNSIsIm1hYyI6IjlmYzM1ZDU3ZmVmNWIzNDM2YWZkZWE5YjE0YWJmMDgwNDFjZTM2ZDY4NzdiMDhiZDY1M2ViMzU1ZWIzZmU5Y2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+