Большинство калужан поддерживают участие бабушек в воспитании внуков

Подавляющее большинство жителей Калуги – 81% – считают, что бабушки должны участвовать в воспитании внуков. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob.

Из них 30% уверены в этом безоговорочно, а ещё 51% скорее согласны с такой позицией. Лишь 19% респондентов выступают против: 17% считают, что бабушкам лучше не брать на себя воспитательные функции, а 2% категорически против любого вмешательства старшего поколения.

При этом большинство горожан (53%) видят роль бабушек как «ненавязчивую помощь», а 45% называют их поддержку крайне важной. Только 2% опрошенных считают, что внуков бабушкам доверять нельзя.

Интересно, что мужчины чаще женщин безоговорочно поддерживают активное участие бабушек в воспитании детей. Женщины же чаще выбирают золотую середину – одобряют помощь, но с оговорками, предпочитая, чтобы она была умеренной.

Чем старше респонденты, тем выше их поддержка: многие из них уже сами помогают своим детям с внуками и понимают, насколько это важно.

Кроме того, калужане с высшим образованием и те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, чаще одобряют участие бабушек в воспитании по сравнению с теми, у кого среднее профессиональное образование или более скромный доход.