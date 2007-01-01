Афиша Обнинск
В Калужской области на пять дней запретят пиротехнику
Общество

В Калужской области на пять дней запретят пиротехнику

Дмитрий Ивьев
28.10, 09:56
Запрет на продажу и использование пиротехнических изделий будет действовать с 1 по 5 ноября. Он приурочен к празднованию Дня народного единства.

Решение принято антитеррористической комиссией и оперативным штабом региона еще в августе.

Ранее запрет на пиротехнику вводился в Калужской области в сентябре.

Власти напоминают, что нарушителям грозит административная ответственность.

В предыдущие периоды запрета на пиротехнику в Калуге, к примеру, не продавались бенгальские огни и свечи-фонтаны.

