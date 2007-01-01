Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области сироту оставили без квартиры
Общество

В Калужской области сироту оставили без квартиры

Дмитрий Ивьев
28.10, 09:38
0 689
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Житель Калужской области, который в детстве остался без родителей, пожаловался в Следственный комитет: ему уже много лет не дают положенное по закону жильё. 

Молодой человек давно стоит на учёте как человек, имеющий право на получение квартиры от государства. Суд даже вынес решение в его пользу, но до сих пор ничего не сделано - ни квартиры, ни реальных шагов со стороны властей. Он неоднократно писал во все инстанции, но безрезультатно, сообщили 28 октября в Следственном комитете.

После его обращения в СК Калужской области начали проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин лично поручил руководителю калужского управления Марку Харламову доложить о том, как идёт проверка и какие по ней приняты решения. 

Сам Бастрыкин взял этот вопрос под личный контроль.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhHbXk0eUZkN25jbitaSHo2SHVBUnc9PSIsInZhbHVlIjoiOFpMb3dsTHRzY3lyaXcreGhDM0NFSGtmcXYwNE1ZdldWZkw0OW4zMEZmWVpxTWpXWVlNb3Q4UENycDhJaWhsMlV2T2RCZjhQL0RyR1hHcEkrWWd3M09LdFYzZVZVVXJlVitUVHZ4elZxQlFNZzhlRDhvQ09hek5hZm14ZUxLdGVXL3NPWXg0bHBvY0lEY2NBYXd2WWg5YWkyL1NCWFpiRlRKaE00TWNJSmtnU1p1Zlp4eDRLdjk4R1pRSUEycE9JSVp6MTM1RFh4azZsVU1ZZkJySmpTMkg5OW8vZ1R4Y0ZQT1F5WGtaRVIreTErbVFUVDlVTnExWjNSTW0zT2RqaWFxRk0zZUlPMXhCMkRkdktPeXdQQy80cEJuS0hhTVZmdlN6WWxjMWx0d2pJUTA4QnhzakpMNWdsWmRiaFZjOWtsbWgrNjlVSTgyeFlXVkRJNmJxMkVCRWduRVNsYTNTNWtaZURzcFo0WFdIZ1VLNkJGS2hRNnFvUTlBQ3VodHkvYnE2Wmt2ZTZHbXJ2Zmp5K1VtZThITXNNRlU5ZVVLUG84NkZTMWMzb3RlVzFzbU9hcDRnSVB2S0dITjRBalR3WCIsIm1hYyI6IjFiYzAxODFlZWUyM2QwNzU5NTkwNDIzNzk5N2QwMmFmNWE0NDExZjYwNzcxNDZiOGY3M2Q2ZDU3MmEzNjI2NGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBsMHJsa3UrV1lsNXdycWlpb2Yrc3c9PSIsInZhbHVlIjoiN3paa2JDcStTYUU1MjBxYlJBN2JhcWhRc1pLaXN0c3pVVC9UVFhCK0h0TGpOZVBRVkdXZU9xMTFSdEZRU0lFSStUUW1rcCtWMGtxeVBiR2o4bUorbEM4QlhzdXVYMnJwV3Q3RkNxU2hsaTdRV3ArU1d0b3J1aWJLOWNTWWdKMTBCWTBoTS96UnBNTWZPWVA2WEczQ3lka2txdGhxcWFwUHZYSjBPbnNLMHBoUVVMMmZaaVQ1RC9YdGhhNm1xbHNpSUFONmtIL2oyNFFDMGc1TlNydWFmdnZHRDNhRFMybE52NTJMc2J1Ti91Q05pYSszenJsRmtxWHBhcmpMdGkrSktoRWVUOEhxRVNkaGJNMGJ2SXFUSHVSbk9jS1JBZFZzbEVKTzdXQU1ZbU13M3dDYXBjQzNNQ2p5MUp1KzVPTHZNOVNEamNRdzZlZnl0SlRqbk0rZWxzYUFKeEVXcCtQMmtDUk4rSWZmaE55djNtZHRZR3RXVWNtUjR5VVZzOHJKV2Nwem9kMm5OM1J3Y29KZnY4WkRIenFqUVFIWmNoWWJBSEduUlJhTnU0aEZwZ3M2THlCcUJrQzVuRUVjS3luWGVTNi9GcHY4Yyt3akFwSTJFS28wVGljTjJibXB5NEFBdElWc01CMzJhR3BMUFZkNGxMK2x0UnM4VG1wUzNlSEhMSGFOUFY4L1k3T2ZhZENJZXRpdnFCT3JuZndpR1NJUmNkdTU0emNyOStSbTNPclQ0cmJvMFVjWEkvRmQ4d1pObHdBWW0vamlPbUZSUU5NSEdua2MzWnlyek1maStaZXZBeE4zY2MxcmdONHdJclk4M2wydHkxdklpSVZFQkVySCIsIm1hYyI6IjY5MTk2NmNhNmU2Y2RjODJlOGEzYmYxYTVmNjQzYjZkNjExNjYwYjA0NDI1MWU2ZTU0MzQ3MDRmOWRmYzdiOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+