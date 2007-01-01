В Калужской области сироту оставили без квартиры

Житель Калужской области, который в детстве остался без родителей, пожаловался в Следственный комитет: ему уже много лет не дают положенное по закону жильё.

Молодой человек давно стоит на учёте как человек, имеющий право на получение квартиры от государства. Суд даже вынес решение в его пользу, но до сих пор ничего не сделано - ни квартиры, ни реальных шагов со стороны властей. Он неоднократно писал во все инстанции, но безрезультатно, сообщили 28 октября в Следственном комитете.

После его обращения в СК Калужской области начали проверку.

Глава СК России Александр Бастрыкин лично поручил руководителю калужского управления Марку Харламову доложить о том, как идёт проверка и какие по ней приняты решения.

Сам Бастрыкин взял этот вопрос под личный контроль.