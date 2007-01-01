Афиша Обнинск
Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Милёнушкиной
Общество

Губернатор выразил соболезнования в связи со смертью Евгении Милёнушкиной

Дмитрий Ивьев
28.10, 09:22
0 546
Известная калужская журналистка скончалась на 89 году жизни.

Утром во вторник, 28 октября, соболезнования выразил губернатор Владислав Шапша:

- Сложно даются эти слова…

С нами нет больше Евгении Михайловны Милёнушкиной.

Легенда калужской журналистики. В профессии более полувека. «Молодой ленинец», «Знаменка». Талант, каких немного. Свой фирменный легкий, образный слог.  Ее любили и уважали не только в профессиональной среде. Многие жители области знали и ценили ее творчество за принципиальность, искренность, смелость, умение отстаивать свою точку зрения. Ее публикации нередко получали большой резонанс.

Мастерство Евгении Михайловны было отмечено на региональном и всероссийском уровне. До последних дней жизни она не теряла связи с родной редакцией.

Для меня это и личная потеря. С Евгенией Михайловной несколько лет вместе работали в «Знаменке». Никогда не забыть острый ум, чувство юмора, радушие и обаяние.

Искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгении Михайловны.

Светлая память.

