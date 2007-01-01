На 89 году ушла из жизни старейший калужский журналист Евгения Миленушкина

Евгения Михайловна Милёнушкина родилась 16 августа 1937 года. Больше половины своей жизни она отдала работе в газете «Знамя».

Даже выйдя на пенсию далеко за 80, каждую среду приходила в редакцию поболтать с коллегами, выпить чаю. Ее очень любили сотрудники.

Евгения Милёнушкина была одной из самых принципиальных и смелых журналистов Калужской области. Ее боялись, ее уважали практически все представители власти.

О месте и времени прощания с Евгений Милёнушкиной будет сообщено позднее.

Коллектив медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» выражает искренние соболезнования родным и близким, коллегам Евгении Михайловны Милёнушкиной.

UPD. Прощание пройдет 30 октября.