В Калужской области выбрали руководителей трех районов
Об этом стало известно в понедельник, 27 октября.
Владимир Яничев получил поддержку депутатов в Бабынинском районе, Александр Барыбин – в Жиздринском района, Владимир Леонов – в Износковском.
- Поздравляю коллег с избранием, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Опытные руководители. Знают, что волнует местных жителей. Какие вопросы предстоит решать в первоочередном порядке. Новых успехов на благо земляков.
