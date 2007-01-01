Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области выбрали руководителей трех районов

Дмитрий Ивьев
27.10, 16:37
Об этом стало известно в понедельник, 27 октября.

Владимир Яничев получил поддержку депутатов в Бабынинском районе, Александр Барыбин – в Жиздринском района, Владимир Леонов – в Износковском.

- Поздравляю коллег с избранием, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - Опытные руководители. Знают, что волнует местных жителей. Какие вопросы предстоит решать в первоочередном порядке. Новых успехов на благо земляков.

