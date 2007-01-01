Афиша Обнинск
Калужанин попросил оставить старые троллейбусы для "истории"

Евгения Родионова
27.10, 16:41
В понедельник, 27 октября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с просьбой сохранить и не списывать старые троллейбусы.

По его словам, они представляют историческую ценность.

— Очень рад, что в нашем городе обновляется общественный транспорт и в частности троллейбусы. Большинство из них уже отходили свой ресурс и будут списаны, но в городе есть несколько самых старых машин, красивых, красно-желтого цвета, один из них даже на выставке участвовал и занял призовое место. Есть ли у города возможность и планы сохранить эти троллейбусы, не списывать? - беспокоится мужчина.

