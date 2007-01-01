Афиша Обнинск
Дмитрий Денисов избран Главой Калуги

Дмитрий Ивьев
27.10, 15:19
27 октября состоялось заседание Думы городского округа города Калуги. Губернатор Калужской области Владислав Шапша представил на рассмотрение депутатов 3 кандидатуры для замещения должности Главы Калуги. Среди них: временно исполняющий полномочия Главы городского округа Дмитрий Денисов, депутат Думы от партии ЛДПР Виктор Тарасенков и депутат Думы от Партии пенсионеров Иван Родин. Кандидаты изложили свои программы, после чего в ходе тайного голосования на должность главы городского округа города Калуги был избран Дмитрий Денисов.

«За последние шесть лет под руководством Дмитрия Александровича Денисова Калуга стала краше и благоустроенней. Преобразились набережная Яченского водохранилища и сквер Волкова, реализованы крупные инфраструктурные проекты: реконструированы «Синие мосты», построен Северный объезд, на Правобережье появилась новая современная поликлиника. Значительно обновлён подвижной состав общественного транспорта.  Желаю Дмитрию Александровичу успехов и благодарю за готовность взять на себя эту большую ответственность», – отметила в своём выступлении заместитель Губернатора Калужской области Карина Башкатова.

Председатель Думы Юрий Моисеев поздравил вновь избранного Главу города и пожелал ему успехов.

«Занимая пост Городского Головы Калуги на протяжении порядка шести лет, Дмитрий Александрович Денисов продемонстрировал высокий профессионализм, умение взаимодействовать с жителями, способность успешно реализовывать масштабные проекты. Уверен, вместе мы продолжим плодотворно трудиться на благо Калуги и калужан», – подчеркнул Юрий Моисеев.

