В Калужской области мужчина получил девять месяцев исправительных работ за неуплату алиментов

В понедельник, 27 октября, прокуратура Юхновского района сообщила о вынесении приговора мужчине за уклонение от уплаты алиментов.

По словам прокуратуры, 38-летний местный житель уклонялся от выплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.

— В декабре 2024 года мужчина был привлечён к административной ответственности и обязан был выплачивать алименты. В период с февраля по июнь 2025 года он он не давал денежные средства на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка, - пояснили в прокуратуре.

Суд приговорил мужчину к исправительным работам сроком на девять месяцев.