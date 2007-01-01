Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество 4 башенных крана и сотни кубометров бетона: на площадке «Космопарка» усиливают строительные мощности
Новость дня Общество

4 башенных крана и сотни кубометров бетона: на площадке «Космопарка» усиливают строительные мощности

28.10, 10:57
0 388
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Компания DOGMA усилила строительные мощности квартала «Космопарк» и вывела на площадку двух новых подрядчиков. Это позволит застройщику вести различные виды работ параллельно и ускорить темпы реализации жилого проекта.

На площадке урбан-блока 3.1 за последние 10 дней было залито более 250 куб. м бетона.  На сегодняшний день завершены все работы по устройству монолитного железобетонного ростверка. Это важный этап, обеспечивающий надежное основание всего жилого корпуса. Строители уже приступили гидроизоляции 1 секции жилого дома.

Также на площадке урбан-блока 3.1 устанавливают дополнительный башенный кран. Всего на территории «Космопарка» работают три единицы грузоподъемной техники. Установка четвертого башенного крана ускорит возведение монолитных каркасов зданий.

В урбан-блоке 3.2 активно бетонируются вертикальные конструкции 1, 2 и 3 секций. На секции №1, где монолит возведен до уровня 5 этажа, строители уже начали кладку внешних стен здания. На секции №2 ведется бетонирование пилонов 5 этажа.  На секции №3 монолитные работы проходят на уровне 2 этажа. На №4-й секции производится армирование фундаментной плиты.

Параллельно с активными строительными работами прорабатываются технические условия подключения к сетям ресурсоснабжающих организаций.

«В текущем квартале на объект привлечены дополнительные подрядчики, что позволяет ускорить темп строительства, — отметил Станислав Ракитянский, руководитель проекта «Космопарк» федеральной компании DOGMA. — На данный момент параллельно с монолитными работами начато выполнение кладки внешних стен и внутренних перегородок. Этот принцип позволит нам выдерживать высокие темпы строительства при сохранение качества».

Жилой квартал «Космопарк» возводится в Ленинском округе Калуги. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. В «Космопарке» представлен широкий выбор современных планировочных решений — от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 22 до 78 квадратных метров.  На верхних этажах разместятся видовые квартиры, в том числе с видом на реку Оку.

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

Реклама. ИНН 2311343639. Erid: 2VfnxvLtDkD
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjNIMjEvSzQvNU5ZNmcvTGRBbk5ic3c9PSIsInZhbHVlIjoiamt1QlYyQ29NaHpqVlo0SXplNWZSZEM5ZlFyZWU1L1R6TzRUaGNZRmd5dFM1ODJrQUtydHFmYkZVdGhIMTRrZlVCbGUxNmU3RHZieVkyWSswQTlWelo2QzBkSlk2ZHJFWTZZT3d0QXl2NUordHlrNWpOUTgzV1czZkR1WUlsTzhrSkFwTlFiK2dlZ0d1SEhWaUZHM2J4NlduWFhPYkpxbzNUYXcxWjJzTmszTzJSYlZJWjVDNG5UMTNCa1pNdk83L0lPTndNWDlTK0g3NWc1WHl3NUhQMHNyWXN4YVV0MFh2QkFmN1FmOThmVExrWXF5eG85ekVXVVhwM1ZOL1ppaGF2NlAyWGdURDAzRnZqOFFrUkJCa1RvOFRWUGFIWVRqRlozODlZVk1VS2JMVjdCZ3NmNzJreE1JNi9pa3ZEUUdEWEVEb2ZOUWtOTklabGppT0ZTOXloTkdPTTZBYWZYUndlMERBc0p3QnBNOFE4N0FtNWh1MW9paXppcStFM3gyVWdNWFE3b2JVN214UStGYWpncVJNY1kvNUhxOFNBTUNMNy9jR09LR3ZZYXplRW5IejZFcXBYLzY0dytDcU0rQyIsIm1hYyI6IjMwOTJlNjI2ODkwNzFmYWVmZmIwYzE3N2M0Yzc3OTY2YWI3YThlMWM2YTQxZjg5OGUyYTE1MzNjZGMwZTVkODIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikc0bFdSbkh2TDF1WGpUbFF2M0daU2c9PSIsInZhbHVlIjoiWU0rcGdSQnQ1NTNKYTREWVdpaURaR1M2UlFJazRZNWpVRUZXT2o5dFpOcEozb0dvL09PaHRHbHdlSUN5VjlVaEM0S0pXL2VkeW02eDZSMEtvclNOYlI2QmI0MFFsTFFnNUpaZFJiVWlCRFA1MURqUUhYaTdZTFVhU3R3N3pjdWVzWGd4dG92eFVHc2tBZ3V2Ym5RNVl4U29PTUtlak1USlZ2MTdNUGp4VzZEdzRCYTU3Nms5WjdlRlZiTlNlSFJLR2hLQ0MwYTVyWVZLVW9yM2JkcHRjLzMvWVlUem80K1lhTndXSDZOSjVsZ1JlbHhRQnlCUm5Cb3hYYTJUUTUzbjhDcDlIRmoxa2QyZG45TlZndmNSN0RnYUxUejBIUXJkTnAzT1RQSmJHT0hCUllta0k1Qllpek9zMW1MM2xnank3M1NJeVh0dVFWbncybSsyZ0czaHpnNjN3QWZRY0F4bzdxUzBpd3B4b0RNU04yY2hidXprNW5iTm44bVh0cG5UbmFZbDlobjYvWndEM3JqcVd6UkpVVG1pOUpTQVhEQXp0ZU43MHRIWmxKSWI4UjU4VGkrMXI2eTJXdFE4Z0JqUmhYZ0JVaUNkNDQ3Y05CTHk3a1NBUm1UMVpJQVIwTm94T0tLRE9zVVNNdDFkOHlPbXJlWHVqamdMdzlkQmJhUzN6dmRxeFltRVViT3FMUWlNTGJ1NnpwWGI3UUl2dWZ6dzdieThLTU9CdVF1azNSeml3YWd6SGVYQ0xVcmJsWDdQcXhXUFFyZ1k2YUVMMTVaYUdrVktuSXlGWk9nRzhrWWR5TnpDNFdvaUZtVE5Eemlzbmg4QzNzOFU2OEY2ekRORyIsIm1hYyI6IjkxZmVhY2FkNTQwM2Q5YjgxMmY5M2M5MTNhYTQ5ZTQxZTg2N2E3ODYwNGZjMDNhOGQ5MzU1Y2RjODlkNzY3OGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+