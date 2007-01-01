4 башенных крана и сотни кубометров бетона: на площадке «Космопарка» усиливают строительные мощности

Компания DOGMA усилила строительные мощности квартала «Космопарк» и вывела на площадку двух новых подрядчиков. Это позволит застройщику вести различные виды работ параллельно и ускорить темпы реализации жилого проекта.

На площадке урбан-блока 3.1 за последние 10 дней было залито более 250 куб. м бетона. На сегодняшний день завершены все работы по устройству монолитного железобетонного ростверка. Это важный этап, обеспечивающий надежное основание всего жилого корпуса. Строители уже приступили гидроизоляции 1 секции жилого дома.

Также на площадке урбан-блока 3.1 устанавливают дополнительный башенный кран. Всего на территории «Космопарка» работают три единицы грузоподъемной техники. Установка четвертого башенного крана ускорит возведение монолитных каркасов зданий.

В урбан-блоке 3.2 активно бетонируются вертикальные конструкции 1, 2 и 3 секций. На секции №1, где монолит возведен до уровня 5 этажа, строители уже начали кладку внешних стен здания. На секции №2 ведется бетонирование пилонов 5 этажа. На секции №3 монолитные работы проходят на уровне 2 этажа. На №4-й секции производится армирование фундаментной плиты.

Параллельно с активными строительными работами прорабатываются технические условия подключения к сетям ресурсоснабжающих организаций.

«В текущем квартале на объект привлечены дополнительные подрядчики, что позволяет ускорить темп строительства, — отметил Станислав Ракитянский, руководитель проекта «Космопарк» федеральной компании DOGMA. — На данный момент параллельно с монолитными работами начато выполнение кладки внешних стен и внутренних перегородок. Этот принцип позволит нам выдерживать высокие темпы строительства при сохранение качества».

Жилой квартал «Космопарк» возводится в Ленинском округе Калуги. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. В «Космопарке» представлен широкий выбор современных планировочных решений — от компактных студий до трехкомнатных квартир площадью от 22 до 78 квадратных метров. На верхних этажах разместятся видовые квартиры, в том числе с видом на реку Оку.

Застройщик — ООО «Специализированный застройщик «Д-ФИНАНС». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф