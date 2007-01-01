Шапша высказался о новом главе Калуги
Как мы уже рассказывали, руководить областной столицей будет Дмитрий Денисов.
В понедельник, 27 октября, это решение депутатов прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша:
- Поздравляю Дмитрия Александровича. Многое удалось сделать для улучшения жизни калужан, привлечения гостей в областную столицу. Предстоит решить еще много задач. Прежде всего это обновление коммунальной инфраструктуры, вопросы благоустройства. И в целом - чтобы Калуга становилась уютнее и краше. А жизнь калужан - комфортнее и благополучнее.
