Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Шапша высказался о новом главе Калуги
Общество

Шапша высказался о новом главе Калуги

Дмитрий Ивьев
27.10, 13:03
3 755
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, руководить областной столицей будет Дмитрий Денисов.

В понедельник, 27 октября, это решение депутатов прокомментировал губернатор Калужской области Владислав Шапша:

- Поздравляю Дмитрия Александровича. Многое удалось сделать для улучшения жизни калужан, привлечения гостей в областную столицу. Предстоит решить еще много задач. Прежде всего это обновление коммунальной инфраструктуры, вопросы благоустройства. И в целом - чтобы Калуга становилась уютнее и краше. А жизнь калужан - комфортнее и благополучнее.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
20 оценили
20%
0%
5%
0%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJEMHhxVzBISCtNQnd4VzFqeGpQVEE9PSIsInZhbHVlIjoiejRiWFdTc3dtVGp6VjQwdGRLeHR1Yk1SQkFUYWF1RDF6ZytFd0lhSlhXWEU1WFJRUHl0Y2orMVRSQlF6cENjQUlyMGxTZmp1elU3Y3FxMFZFZXJQUFQvUDc1WGpvemVQZ2YyUVUyak10QUZxWEk1Q3g4d1lkQjFoaW5TRzFvc0NEcXlxc3ZYN3l0MGkwY2MzRXB2SlNya21BL0RpRmM0bGZ1QTRpOVpEZWxXYkE4L2F5WXU0aDl1YkxvSWIybU5ucmlrRDRvdkY2a2R4NC9zV1AzQXNYaGxlSXFWVmhYVmVYQ0w1dG5OaHFFcU5DNFVkODNyeXIrai9WRmxRZkI5dFBsbFJRNHZ5ak9sYjloV1IzVUhYUUxrZm4rUk92aktGaFl2TnlJZzB0MlpTV1M2alJ0enhiOERNNFNZdjRySWFwQzRHSG16SmF3YU1QNU03NFBqUTFEUXc2djhVNEpDeHFGUksrb1Z4dXdsZDdFaGV3L0tnK0MxeHBtNjNyNnIvVTY0MnFSVk1xVHlQQ2VKSDlJNldqekhFdFZrYUMxT3FCdWtiVzRCQUJ0ZmszZFArazZZVndwdXp2ZDFYN3RyYSIsIm1hYyI6IjU1YWMzMWQ3NzBlY2NkZmQ0MmFkNDg1MTIxYzkwNzA3ZTA3YmE5MTA3OGViZmQ4ZGMxY2MzMWI3MWY5ZDM4MmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik12OWc3dWpPamRxMS9Wa29lVTZxVlE9PSIsInZhbHVlIjoiYVJpWGk1cXpEb2xBTFhTSE55NGtDaHZvYTRUOUdQdEt5TXFVZk85N0lsN0xPOE1adngzUXkva1h0dUE2T0syZkp0Q0s4V1ZCd1RCbWMzeTc0RVkyYTE0b3ZrWWQwRUlxN0VvMzcybGo4VzZYNHhxUml0ZnEvNDBWdWZFbGhnb3ROdXFReGh0SVhVY2RTZFFPd0VKWklUWFZaUUJsMFMyZjM5aE5EbzJSY0JQbXd5WWxMTjg0REp0cWswQ013cFpFc1pjK3gvUk53bVI0eGJwZjVxWlBEc1l3QmFOdnBjUWFBQXR5SE5vcHdDbE9kOUowUXBFQ0NhNkFTRDRLaWExTXYyUXNGYzVsTUFic2hvY3R3OTB2bFZka3ZXcEVieHczVzA5dktTSFlFaVRReUYzVHdiaS9aaVFDTnlPa1I1Y0E4ZUMrL0hOUHhLL241TzFqOHluM3BRbmZtQ1NaYnRwQkNYL3lhOHg2dTg0M0pqZFQ4b1JYTDdUVXBjNU9yUlg3RlNOOXplRm9tMmcxZ0d2ckt3TUZKMjVEcW9rK2lKVHhQdGpHM0svNGRXYlZZWVNBNCtBN1lBSUVWVzdraUZGOXdJMytiTWdUTkdTMHk3VHQwSVV1TGlML2NRVThKcGRWdGdsZFIzY2QrUjB3bHQxVEI2ZFZwUER6cmFGNFhGbm9jM0hBSS9xeW9Cd1FiNFo3bVIwSFA5TVUxTlZuWGNkaFgyQWRhUmNJQktJMU10SGhJQzg3K1hxd0FLNDVMemkxNXZjRkJKbVBWODRBbmJwdW51T2k5M0k2Q3ZDcC9QcUsxY3dMQ3NlOFVGSnU2Vjl0dnpzOGN1ekZUYThsTThLeCIsIm1hYyI6ImNkMjFhNGU0ZTdhNGY0YTNlYjMzOTAyZjNiOTU3OTRhMzhkYTExYzc1MGZmYTZhM2UxZjdiZjI1MWM1OWUzNzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+