Юрий Моисеев вручил награды волонтёрам

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев принял участие в торжественном собрании, посвященном трехлетию калужского волонтерского движения «Вместе – мы СИЛА!».

Волонтёры занимаются плетением маскировочных сетей для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Изготовлено уже более 3000 сетей. Также члены движения отправляют в зону проведения СВО гуманитарные грузы, строительные материалы и полезное оборудование. В работе движения «Вместе – мы СИЛА!» принимают участие порядка 700 человек.

«Эти три года – не просто срок в календаре. Это история настоящего мужества, сплоченности и безграничной доброты, которую вы пишете своими руками каждый день. Как говорят сами волонтеры: «На передовой нет ничего случайного. Каждая вещь — это кирпичик в стене, которая стоит на пути врага». И эти кирпичики, этот щит для наших бойцов, вы создаёте здесь, в тылу. Ваша работа – тот самый прочный фундамент, который позволяет нашим воинам чувствовать себя прикрытыми. От всего сердца, от имени депутатского корпуса и от себя лично хочу выразить вам, дорогие волонтеры, глубочайшую благодарность. Ваш труд, ваша самоотдача и ваша вера – это огромная сила, которая действительно делает нас едиными и непобедимыми», – обратился к волонтёрам Юрий Моисеев, вручив благодарственные письма и почётные грамоты.