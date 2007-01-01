Впереди планеты всей

Афиша Обнинск
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации в Калуге — это один из ведущих финансово-экономических вузов нашего региона, осуществляющий подготовку высококвалифицированных специалистов в области финансов, экономики, а также управления и бизнеса.

— Мы не только сохраняем традиционный подход к подготовке кадров, но и предлагаем своим абитуриентам широкий выбор направлений подготовки бакалавриата: ​38.03.01 «Экономика» («Экономика и финансы», «Бизнес-анализ, налоги и аудит»), 38.03.02 «Менеджмент» («Управление бизнесом»), 38.03.05 «Бизнес-информатика» («Цифровая трансформация управления бизнесом»), — ​говорит директор Калужского филиала Финуниверситета В.А. Матчинов.

Финансовый университет в Калуге отличается неизменной притягательностью новых трендов среди образовательных программ. Яркий пример — ​программа магистратуры 38.04.01 «Анализ и стратегический менеджмент в бизнесе», позволяющая получить диплом двух квалификаций по очной и заочной форме обучения.

В линейке образовательных программ среднего профессионального образования мы успешно реализуем программы по направлению подготовки 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Стартовала и новая образовательная программа — ​38.02.06 «Финансы». В новом учебном году мы гордимся еще одним стартом —  программой бакалавриата 39.93.01 «Социология» (профиль «Экономическая социология»). Программа отличается социогуманитарной направленностью и реализуется в тесной связи с работодателями по должностям: ​социолог, аналитик, специалист по организации социологических и маркетинговых исследований. Реализуется широкий спектр программ дополнительного профессионального образования.

Прием на обучение по программам высшего образования бакалавриата осуществляется по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ), по программам высшего образования магистратуры — ​на основе результатов внутренних испытаний. Для всех иногородних студентов по всем образовательным программам Финансовый университет в Калуге предоставляет место в комфортабельном общежитии.

Узнайте больше о наших программах, условиях поступления и студенческой жизни на нашем сайте или приходите на ближайшие дни открытых дверей, которые состоятся 22 ноября, 20 декабря в 11:00 по адресу: г. Калуга, ул. Чижевского, д. 17.

Финуниверситет в Калуге приглашает присоединиться к числу студентов, а позже, благодаря полученному образованию, стать высококвалифицированным специалистом, востребованным на рынке труда. С нами вы будете изучать то, что, действительно, нужно сегодня и что будет востребовано завтра!

Г. Калуга, ул. Чижевского, 17.

Телефоны для справок: (4842) 74-54-43;

по вопросам приема — 8-910-708-88-40.

Оф. сайты: www.kaluga.fa.ru, www.finuniver40.ru

 

