Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Избран новый глава Калуги
Новость дня Общество

Избран новый глава Калуги

Дмитрий Ивьев
27.10, 12:05
1 1402
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 27 октября, на заседании городской Думы депутаты доверили эту должность Дмитрию Денисову.

Ранее с середины сентября он был временно исполняющим обязанности главы города.

Также на должность градоначальника в Калуге претендовали Иван Родин и Виктор Тарасенков.

Денисов получил 28 голосов из 30 возможных.

Как мы уже рассказывали, с 2019 года Денисов был городским головой Калуги. С 14 сентября эту должность упразднили. Теперь руководитель областного центра называется главой городского округа города Калуги.

Лента настроения
36 оценили
3%
0%
8%
0%
3%
86%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlplcERzejZpZDhwU0p3S0RxWUY0VUE9PSIsInZhbHVlIjoiazRnWXMzSythaVhlM29SeGl4L2RrWEl5RGJiRHA2bWVHY3hZalFacW9yWEdFN0ZYd0xDVTNROFNNdlB4L2VoVUhZUEpOamNHNU5kbmZpamxVMnV6b1VaNkZjRTUzazREMFdXQ1FrUnkvSnMzQXRldXhDOU43MlhBRjkzZlJta2xPSlpKODZuSVNHWjNBeVJVZXJxQ0JGcGpNYklLV2YrcEFIUnRmdzh4YVN2REdrVDZUblVUbGVPeHdZWi8vcHFIQnVqemt1UG1GS3pjVmtScGg5S1EzSWMxMmRwSWk0SjhVK1R3S0RsYXJldTNERHRVZlR3czBLMHBLV0FxNk1YS0ZuOWozc2sydHRkQVljaG8xRGJzTEp2Kzg5WVNaVjZKSGhaRGdtR2F2cEswaWYxcDRlVmRkY0NiSlI1VTcwMTNzenVBNTRRbVFwS2FMY2ZLUFIvaTVEUDhzeGYvN1BiTThWUVkyK0hWWEI4UHFZekwyS1k0TVk0UUJHdkEzdE1MZUlocjV0U0hxRFAxRzdhY1kwZ1BVTTV1TUtkMy9INGxwSU8wM0hPUnhxbFphbUF6bTY1WFZMbmpHcFcwV0U5TiIsIm1hYyI6IjcyZTFiN2Y3ODY5NjA0ZmVhNzMxN2U2NjMzODE5ZjRlMTcyNmUxMGE4OTNkMTMyMTEwNTAzNTgzMWMzN2MxZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjYydGtoalJSWi8zWjZKbVVHZTJGbWc9PSIsInZhbHVlIjoiRVNuU3F1N1dNb3RJUGc4QTdueHFVT3pLWFBlMnIwTzloc1gvQ1BrVmp2L0FveTRDb0YxWWhPVjVaUTc2MVdXRURTMytUc25uZVdTYlZYNFVUKzhLMERrM3o4SmgxMFBiTHpJd3lxa1U4ZStCTC95MG9hQ0kxbGR0T1RGaEcxdzRxVUNBR2twdWtqY0hiS2ZPNW9obnEzMTdiM0l5UzRMdWxWV25xdFJGZ3U4Y3J2U3RLUEx2Tm54VmdIUkduWlV3MS91Zm1TOUsrclIycmxrQkR4Rm5vZVdGOHpEYlE2OWR6R2NxQi9jLy9iM1B0Z1RnZzJINEZNK2NnSFhmZDAxUlpOQUZITklMYXpEbUxRMUk2TUJYMjNaZ2FGVk53WXl2VkR1VWVGY2tSWXkxdGE0SWNaaUlWZ3RXRUtpcGtQNmZ2azVHN0dCN0NZNERPcFp4YTVuVTdReS8wZUNuTU9xT2NLaHFkL0tNQkNBSUpFbitZOFBUbXhzM0ZGd2NzSmFTYWZYM2dSOEFnbjFod3Q3dzdYMW03MW55RW9vVDlhd1VkQUxyaGNEZS9LaC9TUjNOMW1DVU5TSkkrenc2MFhPZTVNaEg3a2c3cFNhWGJCS2d4djE3OUluUGkwc1hXL0FSbjdmYjZ6QzhXRitoMlB4eHRtbjh4YXlZcXBZR2N4cVNaMHhoTXV6V0IzMmNpMnQ0cXRONEJkVVAxVWZwZ1hQUEFJVDRxM0RtZ1ZwcjYvaExJOSthdjFwYkJlUEVueVFwclkvTUVraTNESzlwNGtaQ1JNNEZwcW9KbDdxbDVnc2FJMXNLU0RWZVlvTVEyc1JKS1dUTFFyUEIwZHdaTzNOcSIsIm1hYyI6ImYxNjQxNmU0NDY3MTgxMzYzMzkwNmNlYzk4ZTVjNzI1NjU1NGFjOWZjNDcyMWNmOTRiZDMyMzA2N2FiNTA3YjAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+