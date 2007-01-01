Избран новый глава Калуги
В понедельник, 27 октября, на заседании городской Думы депутаты доверили эту должность Дмитрию Денисову.
Ранее с середины сентября он был временно исполняющим обязанности главы города.
Также на должность градоначальника в Калуге претендовали Иван Родин и Виктор Тарасенков.
Денисов получил 28 голосов из 30 возможных.
Как мы уже рассказывали, с 2019 года Денисов был городским головой Калуги. С 14 сентября эту должность упразднили. Теперь руководитель областного центра называется главой городского округа города Калуги.
