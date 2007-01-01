Афиша Обнинск
Новость дня Общество

АО «ТАЙФУН»: ЭТО КРЕАТИВНО

28.10, 13:00
0 488
На «Тайфуне» приветствуют инициативных, готовых работать с полной отдачей и хорошо зарабатывать.

В 2025 году на предприятии произошло серьезное техническое перевооружение.

Тайфуновцы не ограничиваются раз и навсегда приобретенной базой знаний. Администрация акционерного общества всячески поощряет дальнейшую учебу сотрудников в учебных заведениях высшего звена. Здесь трудится немало лауреатов премий им. А.Л.Чижевского, Е.Р. Дашковой, П.М. Голубицкого, а также кандидатов наук.

Вы готовы участвовать в новых технических разработках, не чужды рационализаторской деятельности? Это обязательно будет способствовать вашему успешному карьерному росту и достойной оплате труда.

УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Учитывая объем работы, который запланирован предприятием на ближайшую перспективу, на «Тайфуне» ждут трудолюбивых, энергичных и предприимчивых.

Заработная плата регулярно индексируется. Действует система выплат, стимулирующая личный вклад каждого сотрудника в общее дело.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА

Четверть века назад на АО «Тайфун» был возрожден Совет молодых специалистов. А с 2003 года действует заводской Совет молодежи. У молодых заводчан есть свой корпоративный праздник, который они ежегодно отмечают в ноябре. Каждый год проходят конкурсы на звание «Лучший молодой специалист АО «Тайфун» с существенным призовым фондом.

Тайфуновцы успешно выступают на всех городских и областных спортивных соревнованиях, занимая призовые места. На предприятии проводится заводская спартакиада, а также легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, чемпионаты по футболу, волейболу, теннису, шахматам и шашкам. Большой популярностью пользуются игра лазертаг и туристические выезды.

МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАКАНСИИ

  • Монтажников РЭА и приборов,
  • контролеров ОТК,
  • электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
  • слесарей-ремонтников промышленного оборудования,
  • наладчиков КИПиА,
  • водителей погрузчиков,
  • маляров/штукатуров,
  • грузчиков,
  • уборщиков территории.

ВАМ ГАРАНТИРОВАНЫ

Интересная работа, возможность совмещения работы и учебы, стабильная выплата заработной платы, компенсация за питание, субсидия за наем жилья. Полный социальный пакет. Если вы хотите стать настоящим профессионалом, получить богатый практический опыт, найти новых друзей и быть уверенным в завтрашнем дне, приходите к нам! 

Реклама. АО «Тайфун». ИНН 4026005699. Информация на момент публикации. erid: 2VfnxxeLnWu
ВНИМАНИЕ!

