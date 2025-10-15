Фора-Банк — победитель регионального конкурса «Калужский бренд-2025»

Мы пообщались с управляющим калужским филиалом Фора-Банка Агеевым Вячеславом Павловичем

– Почему клиенты выбирают Фора-Банк?

– Банк давно знают в городе, первый офис был открыт еще в 1997 году, а на сегодняшний момент это 38 офисов калужского филиала на территории Калуги и области, Тулы и Московской области. Полная филиальная сеть банка представлена в 19 регионах страны. Каждый открывающийся офис банка быстро интегрируется в жизнь каждого жителя. Обменять валюту, сделать перевод за границу, открыть вклад, безопасно оформить сделку с недвижимостью, получить банковскую карту с классным кэшбеком, взять кредит на любые цели и т.д. — все это возможно в Фора-Банке.

– Но ведь Фора-Банк, это не только банковские продукты и услуги. Это и крупный работодатель и активный участник различных социальных проектов. Жителям Калуги были подарены скульптуры, украшающие наш город, дети и ветераны получают подарки к праздникам. Банк ведет активную работу по продвижению акции «Финансовая безопасность в цифровом мире». Расскажите о ярких примерах таких активностей этого года.

– Многие социальные проекты нуждаются в поддержке, и часто такую помощь оказывают представители бизнеса. Спорт, культура, образование, здравоохранение, общественные организации, некоммерческие организации нуждаются в поддержке. Нам удается участвовать в различных проектах и реализовать важные инициативы, направленные на улучшение жизни общества. Этот год не исключение. Международный фестиваль «Мир гитары», помощь в оформлении аудиторий для студентов калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, поддержка спортивных мероприятий в Калуге и Калужской области.

Ярким примером является меценатство: в рамках уникальной программы, стартовавшей в августе 2025 года, пять ярких звезд молодого балета, солистов Мариинского театра получили поддержку в форме специальных стипендий.

Среди счастливчиков, лично отобранных руководителем балетной труппы — лауреаты международных конкурсов и выпускники лучших мировых хореографических школ: Рома Гуделев, Минчхоль Чон, Валерия Кузнецова, Алексей Ороховский и Яна Пенева. Все они стали частью программы от Фора-Банка, направленной на поддержку культуры и сохранение традиций русского балета, а также создания условий для раскрытия потенциала будущих звёзд сцены.

Церемония награждения прошла в Петербурге, где Заместитель председателя правления Фора-Банка Елена Оздоева отметила, что для банка большая честь учредить программу поддержки молодых солистов балета великого Мариинского театра, внося свой посильный вклад в развитие будущего балетного искусства.

Подробнее о пути молодых артистов читайте в Российской газете https://rg.ru/2025/10/15/reg-szfo/tehnichnaia-podderzhka.html

– В информационном пространстве сейчас много говорят про финансовую грамотность и безопасность. Знаю, что ваш банк активно участвует в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности населения.

– Да, мы продолжаем партнерство во всероссийской Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» для старшеклассников. Рассказываем на популярных площадках в интернете о волнующих население вопросах по финансовым и банковским продуктам. Освещаем темы грамотного отношения к своим финансам. А также приняли участие в интересном мероприятии в качестве экспертов — межвузовском соревновании на, пожалуй, самую интересующую население и бизнес тему — Цифровой рубль.

– Калужане назвали вас «Калужским брендом-2025», как думаете, что стало основой их выбора?

– Мы благодарны жителям нашего города за их оценку, многие из них за такой внушительный срок нашей стабильной работы в городе стали нашими клиентами. Так же приятно осознавать, что жители нашего города ценят и отмечают те важные активности, которые банк проводит за рамками своей коммерческой деятельности. Таким образом, выбирая Фора-Банк, каждый житель города выбирает не просто финансовое учреждение, а партнёра, которому доверяют и который приносит реальную пользу своему региону.

Мы дорожим каждым клиентом и рады, что можем вместе создавать лучшее будущее для нашего общего дома.

Ждем вас в ближайшем офисе банка!