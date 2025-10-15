Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Фора-Банк — победитель регионального конкурса «Калужский бренд-2025»
Новость дня Общество

Фора-Банк — победитель регионального конкурса «Калужский бренд-2025»

27.10, 12:10
0 314
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Мы пообщались с управляющим калужским филиалом Фора-Банка Агеевым Вячеславом Павловичем

– Почему клиенты выбирают Фора-Банк?

– Банк давно знают в городе, первый офис был открыт еще в 1997 году, а на сегодняшний момент это 38 офисов калужского филиала на территории Калуги и области, Тулы и Московской области. Полная филиальная сеть банка представлена в 19 регионах страны.  Каждый открывающийся офис банка быстро интегрируется в жизнь каждого жителя. Обменять валюту, сделать перевод за границу, открыть вклад, безопасно оформить сделку с недвижимостью, получить банковскую карту с классным кэшбеком, взять кредит на любые цели и т.д. — все это возможно в Фора-Банке.

– Но ведь Фора-Банк, это не только банковские продукты и услуги. Это и крупный работодатель и активный участник различных социальных проектов. Жителям Калуги были подарены скульптуры, украшающие наш город, дети и ветераны получают подарки к праздникам. Банк ведет активную работу по продвижению акции «Финансовая безопасность в цифровом мире». Расскажите о ярких примерах таких активностей этого года.

– Многие социальные проекты нуждаются в поддержке, и часто такую помощь оказывают представители бизнеса. Спорт, культура, образование, здравоохранение, общественные организации, некоммерческие организации нуждаются в поддержке. Нам удается участвовать в различных проектах и реализовать важные инициативы, направленные на улучшение жизни общества. Этот год не исключение. Международный фестиваль «Мир гитары», помощь в оформлении аудиторий для студентов калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ, поддержка спортивных мероприятий в Калуге и Калужской области.

Ярким примером является меценатство: в рамках уникальной программы, стартовавшей в августе 2025 года, пять ярких звезд молодого балета, солистов Мариинского театра получили поддержку в форме специальных стипендий.

Среди счастливчиков, лично отобранных руководителем балетной труппы — лауреаты международных конкурсов и выпускники лучших мировых хореографических школ: Рома Гуделев, Минчхоль Чон, Валерия Кузнецова, Алексей Ороховский и Яна Пенева. Все они стали частью программы от Фора-Банка, направленной на поддержку культуры и сохранение традиций русского балета, а также создания условий для раскрытия потенциала будущих звёзд сцены.

Церемония награждения прошла в Петербурге, где Заместитель председателя правления Фора-Банка Елена Оздоева отметила, что для банка большая честь учредить программу поддержки молодых солистов балета великого Мариинского театра, внося свой посильный вклад в развитие будущего балетного искусства.

Подробнее о пути молодых артистов читайте в Российской газете https://rg.ru/2025/10/15/reg-szfo/tehnichnaia-podderzhka.html

– В информационном пространстве сейчас много говорят про финансовую грамотность и безопасность. Знаю, что ваш банк активно участвует в мероприятиях, направленных на повышение финансовой грамотности населения.

– Да, мы продолжаем партнерство во всероссийской Акции «Финансовая безопасность в цифровом мире» для старшеклассников. Рассказываем на популярных площадках в интернете о волнующих население вопросах по финансовым и банковским продуктам. Освещаем темы грамотного отношения к своим финансам. А также приняли участие в интересном мероприятии в качестве экспертов — межвузовском соревновании на, пожалуй, самую интересующую население и бизнес тему — Цифровой рубль.

– Калужане назвали вас «Калужским брендом-2025», как думаете, что стало основой их выбора?

– Мы благодарны жителям нашего города за их оценку, многие из них за такой внушительный срок нашей стабильной работы в городе стали нашими клиентами. Так же приятно осознавать, что жители нашего города ценят и отмечают те важные активности, которые банк проводит за рамками своей коммерческой деятельности. Таким образом, выбирая Фора-Банк, каждый житель города выбирает не просто финансовое учреждение, а партнёра, которому доверяют и который приносит реальную пользу своему региону.

Мы дорожим каждым клиентом и рады, что можем вместе создавать лучшее будущее для нашего общего дома.

Ждем вас в ближайшем офисе банка!

Реклама. Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга ИНН 7704113772 Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1885 от 03.12.2014 г. erid: 2Vfnxy6bhxD
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
бренд года
Партнёрские новости
eyJpdiI6ImZCcDFFRnJtSlRUM1k5dnEzdUUzdHc9PSIsInZhbHVlIjoiWk5PY21qV3hHNTBrQ0RjT3VKMTh6YW44M3ZlT0lsZ0tUTEtrZjY1dm5Nejd0ME5reUdZZDVOVkFDTldsRDZtV0dsS3kwdTdhNTdWYTBJcUtKbjZmZ2tPeHNETWk5N0dYbEdwdkl4NWdoeW9LNTNab3U1VTFYODJyWitwWTdXSitoK2FFR3FsMFBUWHBxVE1xREtPKzRnRXlnby9lMVFNYzFpNWV0c05TdWNTUkV0MktISWNpeGdvQUlFMzJhR1gzMkRyK0pCVGEzMUtla3FiYXFiT3pBeTJGWDhKUjZyT3lEZEpWTzJHY3FEaXVCSnBoOWFwNzNzcldSVmR1cjlTalMycWJoa1VCNXVYQkh4UFhQZHlRVzdYS29hVVUwZlVBMHM3czFUYVNuY0dsMkNjRXprd09hTmVVcDAxVk0xcUxuTXp4UXliR1N3WXZZbkF0dmNxcTNxaS92TmNQcXQ3ZFI1UlZSNUtiMXBVeHN2cVpYMEJ5UWk4VE5CMWZYUkRMWEdOQWlhL3BLeDZkemplNDVNTkxQVUF1WENqOHpWcnM1M3RPN2F1eVpaUmNlNmJsbUJYQlg3VzlYSERuZHFKayIsIm1hYyI6IjdjYzE5ZjdkMzNkMDliY2M1ZGVhYzg3ZjFmYjgyOTg4MjA3NGE3YWQzMmI1YjU5YzZhNjM0ODljNWFlYTU1NDIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVJMGdtaytsV1pCNXpiZ210U1N2VGc9PSIsInZhbHVlIjoiWEs4NWtjQlN5dWhrVU02bG94Uy9EdU42d29QUUl0Z2lmUjRVSWxMc2xiUzBpUVZxblFTMVpOUisyR3BjbXY4N01IajROZmhqL2RvbE1LNHZ3WW4yOC9DdTBDeWFSZHJ6RE9GZFNVSVU3eU1ndXF0NlRpeDhHOU1OZklXUXpHMVcxcldFb1dIS3RQWFV6ZmdsWWFCeTBIdGtGbkxBYjlCeS9pbDRIU255TVlvZk56Yi9YdjFURklYUmMrWm1kd0VhaHhGNHllaUE5MGNVSGE2VDNJVkJOMHRUeTlBSVprRDB0WWttMzF1RzByeEkxU1ZEQ3VwUDEyUlFVQ0xyYklYK1hKdzFGWnhsMWxDNUJJTkp0eUd4VGhDWk45c21DNU15MngyWDFINnIrZ0N1RnVrcytmNFEwSDhPaFJ3c2E2S0drVnB3Tm9WVUNabFRmQ3BTdXhUVnFVbm5NZ1FtNEpZaUxublg0TjcrUUtqdnBQODhtdG04b3g4NFJiajA5Z1d4ZFdDdzU2RFlLOXpmZEtzL3I0VkNwNlR6eWhLV250ZkxtWW9TdlE5d0pTNzcrSjc4b0dyZXJFZ2dDbkdvK1RxNjkvcVcydmFhaS96R29NUzVsQWQzaDl1UENJZWNMUktENFhRUXJnSU44anBXU1p3eDhsWGFuMzdacElXM0VRRk5TT0xhMW1YeEJhU1dVWVR3ZGtQcmtnVzJQRFQ3VU1YMUE5MWd3NzlkdXROVU9xeTZ2bjZZa3RQSnkwdEV4bCs1NkNJektmSkhJZlJZK2NoU3NxU1hGek9zUjRKQThCc1hLTmdHdGhGUVRsT2dKbDFZQUN3SEs5N0ZFelY1RjBxQiIsIm1hYyI6IjZhYzQyNzdlOTkzNmI3MWY5YmY2MjU1NTg4ZWM3NzhjMzlkOTA4ZDE4YWM1NDk5MDQwMDgxZTZiMTljNWJkY2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+