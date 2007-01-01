Первокурсники калужской Тимирязевки: светлые головы и горящие глаза

Ни дня без события: первый месяц учебного года в КФ РГАУ-МСХА оказался напряженным, насыщенным и полным позитивных впечатлений для студентов и преподавателей.

Количество и качество

Одна из первых причин для оптимизма — ​окончание первого этапа ремонта в главном учебном корпусе. Студенты пришли учиться в обновленное здание с красивым фасадом, отремонтированной крышей и новыми окнами.

Первый учебный день начался с торжественной линейки, на которой новичков посвятили в студенты, вручив им билеты и зачетки.

Затем их ждала традиционная «Тропа первака». Старшекурсники провели ребят по учебному пространству, познакомили с преподавателями, рассказали, что учеба — ​это не только лекции с экзаменами, но и спорт, творчество, интересные поездки и многое другое.

Набор в этом году рекордный — ​численность студенческого состава приблизилась к двум тысячам человек. За количеством последовало и качество — ​высокий проходной балл привел в академию хорошо подготовленную молодежь, и первый месяц учебы это подтвердил.

— Первокурсники в этом году особенно активные, энергичные, им все интересно, они везде хотят участвовать, — ​говорит директор КФ РГАУ-МСХА Светлана Малахова. — ​Какое бы событие ни происходило в академии, ​везде вижу новые лица.

Традиции и технологии

А события эти идут одно за другим. Уже в сентябре академия провела очередной ежегодный форум сельской молодежи, который продлился три дня.

На областной студенческой спартакиаде студенты-­тимирязевцы заняли призовые места по всеем видам спорта, а состязание по гребле на байдарках принесло им убедительное первое место.

Сегодня с будущими аграриями все активнее сотрудничают крупные предприятия агропрома, знакомя их не только с технологиями, но и с основами бизнес-­моделей в сельском хозяйстве.

В частности, недавно ведущий российский производитель сельхозхимии провел для студентов научную спартакиаду. По ее итогам трое победителей поедут отстаивать честь калужской Тимирязевки на национальный этап состязания.

На последнюю декаду октября намечено важное и интересное событие под названием «Город профессий». Это своего рода интерактивная выставка, призванная показать калужским школьникам и студентам, что такое современное сельское хозяйство.

Появилась у академии и новая спецтехника. Ее будут использовать не только для отработки навыков ремонта, но и для подготовки механизаторов. Студенты получают права и имеют возможность за рулем трактора помогать аграриям на полях области.

Впрочем, обучение в КФ РГАУ-МСХА всегда неразрывно связано с трудом. Даже сейчас студенты работают в хозяйствах области, помогая убирать урожай. Это делается по соглашению с руководителями агропредприятий.

А чтобы работа не вредила учебе, практикуется индивидуальный дистанционный график обучения — ​ребята учатся и зарабатывают.

В академии продолжает работать и школа фермеров, созданная для людей, желающих открывать свое дело в агросекторе. В этом году впервые ее учениками стали участники СВО.

У академии большие планы как на текущий год, так и на дальнюю перспективу. Одна из важных задач — ​продолжить ремонт кампуса, в частности, обновить его.

Рассматривается проект создания учебной базы для специалистов пищевой промышленности — ​их ждут как крупные предприятия, так и небольшие фермерские хозяйства.

— Но главное сейчас — ​модернизация учебного оборудования, — ​говорит Светлана Малахова. — ​Технологии развиваются, требования растут. Наша лаборатория уже сертифицирована на исследование молока, но мы хотим расширять сферу деятельности. Это позволит не только обучать студентов, но и повышать квалификацию действующих специалистов. Тимирязевская академия становится все более весомым и востребованным элементом всего агропрома.

г. Калуга, ул. Вишневского, 27

тел.: 8 (4842) 72-51-40

http://kaluga.timacad.ru/