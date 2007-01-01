Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Владислав Шапша поручил чаще проверять «наливайки»
Общество

Владислав Шапша поручил чаще проверять «наливайки»

Дмитрий Ивьев
27.10, 10:41
0 207
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Губернатор Калужской области 27 октября сообщил, что в регионе уже наблюдаются первые результаты масштабной работы по ограничению деятельности так называемых «наливаек», однако остаются отдельные проблемные участки, требующие дальнейшего внимания.

По его словам, точки, на которые жители чаще всего жаловались, уже закрыты, но иногда возникают сложности с привлечением владельцев таких заведений к ответственности. В связи с этим глава региона дал ряд поручений.

Он отметил необходимость увеличить частоту проверочных рейдов и ужесточить штрафы для нарушителей. Кроме того, по его словам, власти региона готовят дополнительные изменения в местное законодательство и планируют направить обращения на федеральный уровень.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
33%
0%
67%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1jNXhmVVNoQ1VNbDRUYUdYeEluRnc9PSIsInZhbHVlIjoieXJNblIxaVRGMGxzamJ3WGJ2QU1xVnFDOWMxL0xzMDZOZWExQ2IwTmEzUU1ETlB0cGlpMDd6WlNtY1FQZlp2Wlk3ZDVpNXhqOFJHRzN5RVMwdU91OVdSNmdwWm5QRkFrK2prT2hKMlVPclpHdDJlTmd4OG5weFdNTXB4RHltMkVVa1VINHMrY3l6ZWh4UGs0WG9PeWcyR1BCU0F6Tit4ekM0OGp4ZmxSRHdZUlVBMnFHQzZOc3cwaDE1ektUTEtxWDlkM0x1TGU0ZFE1K2d6UllKNlg5RkpCdTVoVUM2SjI5a2Z5azhyWCtnYVBXSnRDTWJBclFQSElwbzJ5SGoyWGJmRnkxMDE2MlVmanMwWTFPM1NDVUd2RVphc2ZKMDJEWlA4aERVczNtdkkzc3pVNjJ6elFNSmdFZXdWbytSSWN3ZEhFeFJsSEtndmkwZm8yMExraDdweU5HT3J6Z2MxUmNEMEw5aFROTU80d1NIMzN4QzVueHlWTGM1dUoweVJkZEJUb1RLam9WdmJscFZ0ZEY0ZE1sSnpEM2U2VGp3Wm90cmhkbzRRNTRLWWVkZXc4M3hQWTNPaExFZG1zV0R3SSIsIm1hYyI6IjM5NzE5YzM3M2U3Y2FlNjZlMmVhNGZlODM0OGJiODgyMDVjMTQzMzU0YWVjYmQyOTU0MjNkMWE3MWRhOTYzNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkFJVEZtbzMxd1Z1UHJXOUwySm12Q2c9PSIsInZhbHVlIjoid0pQU1ZsZ3o3LzlZMFJEbHp2Mm5pM2lWWWw3czdKLzErTVJMOWRlUFVYYjR0YTZScDRQNlBlbVNVNDNmcTFpdXEzYVIvbk1tMFJweldETVo1a2hQVzl3K2s4cFFCcFQvMGc2WU5WZXJncFdoc1ZlL1lJQUJramxBalJyRjZneEJaeUVwYm9ER2V4Y2xYYmpJQzdnSVNKYWRjVlQ2YXNaTHRBZFJlTklxRmx0S1NiRTZobWsva3NzTXZWUEJDb0djMlp2bTVTVExYVFBTdjM1cXhQWGhJYngwdWJrZEFYci9aRG9nWU1GSjVyam9yaUxiTWxpVS9uZjFTMURFWmhXTGNRaXE4QmlNNTFycUJKNHN4R29TN3Y4V3g4ZXdiUWJxTXd3RUlvUnVSd0I1MzhtTmlvR2RsZEgxVG5aRmtSTEM2TVZjQk5wWFpMTlczelNmU2R6WVRYVSszb0s3QnlqRVhyazdsUEJlSVdOMkR3MWJEVUl6U0Z2R3V1MTFOZ2d3YTk0OGIzSDRpd3ppNnpXbGovWVhucWF1TmxIRG5xN2daS3UxN1U2QmdncXdJOCtoWWRSQ2RtbHpEdXQvZmtXYzcvT2pzMmNVMERnT01iRlV0SU8rWXd5TnVXTFZpdjBoUERKS0c2ais2ckxicWNlQ1I0bEVCUnM1YnpHemUyeEZqRlhmMGl6ektTRmZUbVpiTmZudkRwMEF1Q0FoVExGNXJSUDkwQTdUQXlxNWxMZXkyRDBneEtEbXdoZzBTdGVsckhBUDQyT1kwbWtSMzhKL1lwVVBBbld0REJQeWdZQWRkQ1l2KzZETmhhV09oOU9lZWdSZkxBTnA2RnBpRnpaaCIsIm1hYyI6Ijg3NTM3ZGYyYzc3YmQzYmI2MzUyYTZmMGJjMjk1NTE2YjA2ZDRhNGY5MzM4MjE0MTcwOTg5NDcyMTAwYzE2MjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+