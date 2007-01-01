Владислав Шапша поручил чаще проверять «наливайки»

Губернатор Калужской области 27 октября сообщил, что в регионе уже наблюдаются первые результаты масштабной работы по ограничению деятельности так называемых «наливаек», однако остаются отдельные проблемные участки, требующие дальнейшего внимания.

По его словам, точки, на которые жители чаще всего жаловались, уже закрыты, но иногда возникают сложности с привлечением владельцев таких заведений к ответственности. В связи с этим глава региона дал ряд поручений.

Он отметил необходимость увеличить частоту проверочных рейдов и ужесточить штрафы для нарушителей. Кроме того, по его словам, власти региона готовят дополнительные изменения в местное законодательство и планируют направить обращения на федеральный уровень.