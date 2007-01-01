Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество У калужанина арестовали «Мерседес», на котором он приехал к судебным приставам
Общество

У калужанина арестовали «Мерседес», на котором он приехал к судебным приставам

Дмитрий Ивьев
27.10, 11:02
0 483
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Ферзиковском районе судебные приставы взыскивали с местного жителя долг - больше 111 тысяч рублей по кредиту и налогам. Мужчина, уроженец одной из стран Закавказья, платить добровольно не спешил.

Тогда приставы приняли меры: запретили ему выезжать за границу, наложили арест на имущество и начислили ещё около 9 тысяч рублей в виде исполнительского сбора.

Вскоре должник сам пришёл в отдел приставов - ему срочно нужно было улететь на родину. Сотрудник объяснил: запрет на выезд снимут только после полной оплаты долга. А заодно приставы арестовали его автомобиль - «Мерседес», на котором он приехал.

После этого деньги у мужчины внезапно нашлись - он сразу же погасил всю задолженность, которая к тому моменту выросла до 120 тысяч рублей.

Новости по тегу
приставы
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
20%
0%
40%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InMvVnRDTWp6dlcvbS9UMGtlOGxyZnc9PSIsInZhbHVlIjoiNGo4QXVweVdqVEVyYW9mME1FbG1OcEV1MWZ0VWRBSDViTVVkbGtINVFRclpZbndsS1UwM01jcHdicjNjSVBlWE03Sk5CNHhVcVZhc2NlY3c4SFJqTWhlOG9qc2ZhZW5hUUhRaXlUdFRZK1VaOE1jR0xSbEJtOGlsOHlERmk4VVppN2F1TVdieXV4TXVucmY3S3RyUlRGcEV5WFN3bTRSWSt6a29lSmgvTkJmVytva0hZZmNubEJEbGFnZmdwMHpuNk8vb2xmZjcrMW1jRE5KQ0dZZm56L0RLc2NNV1ZBQkNidDVqcDlUS25yL05EKzdkcHdncEp6ZjJtbXI0K0s4Y2VNMkVLbzd0cXJDZFIwQ1YzSXp3V3ZkeEo1WXpTL3l2SDNLNDRpSmM1M0xqejRKQllvakpzenh2ODJLMVRhRG9adFBRR3M1KzBLSUI3ZFFUOVhJdmdhc25JUHpDUi9UWnNCaHI4K3pDU1dGRUdWUFhKMjV4cWl1Wm1RLzFkRVd0LzBSaXhHSGZ1bDJzMncvVmt4V1ZCNmsrZzI0bnFlRE9TaFltOFVQd0N0aEZCaHlkWFUxUDdCOVVyWmxndUtGOCIsIm1hYyI6IjI2M2U1OTIzOGMzNTk4NmE4MTljYmIwOWJiOTAxYTlmODBjMGZiZGQyMGQ0MThkMmU0M2QxZDBlMWZiZTliYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdNbzYxYThzMWhGMTJPVTVnLzVZcVE9PSIsInZhbHVlIjoia21ZeDZPaGx6VC85dmpyUUlCd3NOODVlTTFiOUwxSGpSWG5tUWtpUWhtYTJxdkRFVlczNFNrRVJmTzJXNnMwbHhUL3BscGRiT21xTnBNdkhHQVBYQUp0c0gxdU50MU4zQWpvRjJHN1g5Smtsd0FKeU1lazBKYkkwb1FGK1dkUUU0ZC9PYUx3QkdJaU9GNjQ2cmV0MTRmZ2xGODRVTlhBd04rV1QvUTVpRVJLbU9DUmZXZ01WK2hBRDhOd0FWa3M5enYwUlhHOFcxSnFsVDhDd01DZ1U3dS83cjZuZlFpa2tyWlI3RExIYm43aWplYjBWZk5qdDFUbHVLc09lSXFnSWQ3ZU5Bc2M5S21RNFlHY2E5TGEwK2N2UFNWRlVWdnVDMXVLRmNmTzBkZzhvcDB1S3EvRjFDaW1JWHo4Q0dTb2ZVR1pKanZUVEFyYVRvK3ZzOUVZMXNJSmpaU2lRdmh3Y2x2SWZzeGFoK1N4d0NLRWtYYTREeE5ZSGJXZm1pQi85QUxYR3o0KzhqVUU4NUUyUDFXVGs5UEZHZ3ZZakM5a0JNZUFNQS9uUE9aUldhRGxLVjlvZHFmWTZZcVo0K09wZGFIY3dsMTA5amRmc3NMeVNnaE9yTERMeS9mODVWZzlYQnZFQTBWWUxUR291VWJxL01VQlovNVdEaW4yYTBOTWVsOHZTdkJjMStXMGpIMjRyTDFSb3JNR0o0NlUvcEVFRmw4ZWNwM2lVckFibWIvQ29Wam11Mms4b2swSzQ0ZGRXNklIb0M2S2JNdG5pdGNkcHNVbDR0bE9LMG55U3Jlb0V2ZHdGaXJuK1NVLy8vTU5BR1IwSDQzUmlNclJ6VHFoeCIsIm1hYyI6IjMxOWI4ODZlMzEyNzFjNGE5ZTBmNWIyNGNjOWQwNzNmNTM1YzYzN2ZkNmJlZjgzMWVlYmQzNmVkMjczNzVkMDciLCJ0YWciOiIifQ==
18+