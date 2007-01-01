У калужанина арестовали «Мерседес», на котором он приехал к судебным приставам

В Ферзиковском районе судебные приставы взыскивали с местного жителя долг - больше 111 тысяч рублей по кредиту и налогам. Мужчина, уроженец одной из стран Закавказья, платить добровольно не спешил.

Тогда приставы приняли меры: запретили ему выезжать за границу, наложили арест на имущество и начислили ещё около 9 тысяч рублей в виде исполнительского сбора.

Вскоре должник сам пришёл в отдел приставов - ему срочно нужно было улететь на родину. Сотрудник объяснил: запрет на выезд снимут только после полной оплаты долга. А заодно приставы арестовали его автомобиль - «Мерседес», на котором он приехал.

После этого деньги у мужчины внезапно нашлись - он сразу же погасил всю задолженность, которая к тому моменту выросла до 120 тысяч рублей.