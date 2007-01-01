В деревне Калужской области боятся выйти на улицу из-за бродячих собак

В понедельник, 27 октября, жительница деревни Радюкино Медынского района оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему с бродячими собаками.

По её словам, по деревне гуляют четыре здоровенных бродячих собаки.

— Одна из них очень агрессивная и уже разорвала несколько кошек. Когда я выхожу на улицу со своими маленькими детьми (4 года и 2 года), они стаей подбегают к нам и, естественно, мои дети боятся. Постоянно дома сидеть вообще не вариант. Не знаю, что делать: одна не могу пойти в магазин или вынести мусор. Очень страшно, - рассказала женщина.

Администрация Медынского района дала комментарий по проблеме:

— Для заявки на отлов необходимо позвонить в отдел сельского хозяйства администрации по телефону: 8(48433) 21328.