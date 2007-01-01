В Калуге прошёл День призывника

В городском досуговом центре в День призывника прошло торжественное мероприятие, на котором собрались действующие и будущие защитники Родины.

Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, исполняющий обязанности Главы города Дмитрий Денисов и депутат Думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов вручили государственные награды нашим бойцам, отличившимся в ходе специальной военной операции. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт, а в заключение всех ждала полевая кухня с чаем и солдатской кашей.

«Служба Отечеству – священный долг каждого российского мужчины, защита Родины – великая честь и огромная ответственность. Такие мероприятия очень важны, ведь от того, как наши будущие защитники будут относиться к своим воинским обязанностям, как будут постигать военные науки, будет зависеть обороноспособность нашей страны, спокойствие и мир всего российского народа», – отметил Юрий Моисеев.