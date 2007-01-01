Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В селе Ленское открылась обновлённая библиотека по просьбе жителей
Общество

В селе Ленское открылась обновлённая библиотека по просьбе жителей

Дмитрий Ивьев
27.10, 07:13
0 231
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жители Мосальского района с концертом и традиционным чаепитием из самовара отметили открытие отремонтированной библиотеки в селе Ленское. Обновление учреждения стало возможным благодаря обращению местных жителей на личном приёме у губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Как отметил глава региона, библиотека давно перестала быть просто хранилищем книг и превратилась в важный культурный центр для всего села. Однако в последние годы здание пришло в негодность, и по инициативе жителей было решено провести капитальный ремонт.

Работы прошли в рамках национального проекта «Семья»: специалисты обновили кровлю, фасад, внутренние помещения, а также заменили оконные и дверные блоки. По словам губернатора, теперь библиотека представляет собой светлое, уютное и современное многофункциональное пространство, достойное называться полноценным культурным центром.

Ранее на базе учреждения уже действовали театральная студия, сообщество садоводов, два литературных кружка и объединение по прикладному творчеству. После ремонта у жителей села появятся ещё больше возможностей для творческой самореализации, культурного развития и организации досуга.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxRekVuR1BGZyttNXU3R1h3RTdjVlE9PSIsInZhbHVlIjoiUmduOVo1a1pocWRHYUZpanh2YXVHVGMzT3p4aFBMZ2JhRVZmajNDUXBnSWJpZUNkcVQyNmpqbHYvR1J0SXlmMVhhRjJreUN1SUlYK1RRdzNiZm9CcmR0TGFlNFpLTmlVNE9OcWhNNDhNQTBmMkYxK2srYXRNZDFRV05WWTZ1dTRTdmhlYUN5aXc0ZUtxcHpUbkcwbXBsbXFQeTFDUGUrZ0FKSHlINTltQUs3elNQdU9rb1Irb1FObW0yS1RKY3BMTjVrQ2RNQ29RaWh2VFQvc3FiQlRraWhJYU1WQ2xIdWhYcmI3S1BqR3IyeHg3Rm82OWxlZXBZRTE3emVUY3RTeVZBZHJicldPemlBd3FvakxVTUdBcFhnM09nTVpKVzdNeDNpT1NSNEF2RFFFRUdXTHVsRmpSN0Z1Ulg3L0NyczZOcHR0MGhsSmoxOEJJM0gzeDgveGdJU0FZQStjbnhDMm9MQktmYjBBcllDQ1VXV3RuOTdnTW9DMFVsWXJzcENPUklqTHlPNnk4cVpGcHkzWkVmOS9yaWppU2szcHNwY1hHRVo0M3NDcitqK3Zzb2lNWnBBWUV3M1p6STRPK2orQiIsIm1hYyI6IjVkODQ5NTIwZTczMGExMzYwNzBjNjY4MThiOWMwYmIzNjE0NWI2ODgwMmU0MTAwYWE4NDE3YzIwYjZmZGU1Y2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImYxbWgySDdackxNYkpPVlZ3eE5ObVE9PSIsInZhbHVlIjoiVmV2dkFJbXNuYmxab2hNL2JzOUpjVThWNllLeFNuODBaZE8xYzlEcTNnT1U1OVNUb213dEk3ZlEvdUNzdkNNbExZQWpNa3pHNVVoV3Y5bkdOTm1GdTFaNkdoanJ1SVBrWTRUU1lCWDJ4WnVmZ242YkNRVHpSaXpVRGxIOGFtZFpnUDV6Z1dwaUVxRFNSSVhKbTk5QmNIdU1laVgyS21DR0JoejNxbld2cEtFcHR0S2c0aGc4WnFYVGpHUXVEaUdtR0pCWXpxbjI3TityWjlUaElFeXFEcUNxaWpwbERUcWpzNDZIM3BNRzdsdGtQMjVoajFsNzBMU1J3M2hhTWkveWxSTmRXTk9yd2tZNjQxWnJFN2d4aTltdlRPM0YxeUM0Z1NSRlZwQTVDbllNSWwyZE9ja1YvUFJXM1hrL0wyMlRsWGxRdmt5cDk3TmJWK1pRRnpXK3NkWE55SzgzZ04rTE0wUFBKdjArd1ovM0ZLZS9UZUo5cHFveXlCR1NaM2tQeWl6NFhoRjJVTG1LeFdZRC9taEZ4c0ZGbkNjTDBqQ2p2NTIvbzl6ajdqcTBFbG9ieXJnSUh3Y1prMFQ0UnpVZXNvQ2lGU09EN2dWVVFCR3VjNE42bEp5OE1oWWtFQThSa2RrL3paSk9NaVRJOC9YT3lTNzB0N2hFa1lPUnRwRXd6Uzl0eVNJT3ZQZm1BR0MvYmNQbVBHdEwrcmN5dEhKUEtCRWZmdTgrOFNFaVFZaGhraGlVUS90eXZNajNrRGN3WnpHV3pkeDM5WTRObGEwa2RSUVlPdThwajRPdlQ3NWg2K2tESkdzY01tZWdVN1lDMnY5bk5nSlVEamR2SGJTWSIsIm1hYyI6IjIzYTY3NThiY2YxNzZkMjY5YmY1MjNjZjQzYzhkNDkyNTFkMGU4MWFlYmNjZDc3NzNiMmU3MTQ0ZGQzZjY4MDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+