В селе Ленское открылась обновлённая библиотека по просьбе жителей

Жители Мосальского района с концертом и традиционным чаепитием из самовара отметили открытие отремонтированной библиотеки в селе Ленское. Обновление учреждения стало возможным благодаря обращению местных жителей на личном приёме у губернатора Калужской области Владислава Шапши.

Как отметил глава региона, библиотека давно перестала быть просто хранилищем книг и превратилась в важный культурный центр для всего села. Однако в последние годы здание пришло в негодность, и по инициативе жителей было решено провести капитальный ремонт.

Работы прошли в рамках национального проекта «Семья»: специалисты обновили кровлю, фасад, внутренние помещения, а также заменили оконные и дверные блоки. По словам губернатора, теперь библиотека представляет собой светлое, уютное и современное многофункциональное пространство, достойное называться полноценным культурным центром.

Ранее на базе учреждения уже действовали театральная студия, сообщество садоводов, два литературных кружка и объединение по прикладному творчеству. После ремонта у жителей села появятся ещё больше возможностей для творческой самореализации, культурного развития и организации досуга.