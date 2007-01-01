Афиша Обнинск
Главная Новости Общество В 2026 году в Калуге вновь пройдет финал конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов БАС
Общество

В 2026 году в Калуге вновь пройдет финал конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов БАС

Дмитрий Ивьев
27.10, 07:05
Калужская область вновь станет площадкой проведения федерального этапа конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС)» в 2026 году. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Инициатива калужских властей провести финал соревнования профессионалов в следующем году получила поддержку на федеральном уровне. В текущем году Калуга впервые приняла федеральный этап конкурса по этой специальности. Мероприятие прошло на базе технопарка «Профессионалитет» и аэродрома «Орешково» и собрало участников из 11 регионов России, а также более тысячи зрителей и гостей.

Глава региона подчеркнул, что инфраструктура области полностью соответствует требованиям подобных мероприятий, а решение о повторном проведении финала стало закономерным признанием компетенций региона. Он также отметил символическое значение выбора Калуги — как колыбели космонавтики — для проведения соревнований, связанных с освоением воздушного пространства.

Напомним, Калужская область вошла в число первых регионов — участников национального проекта «Кадры для БАС». На базе Калужского техникума электронных приборов был создан Центр практической подготовки, а в регионе сформирован мощный отраслевой кластер, в рамках которого уже налажено серийное производство беспилотных летательных аппаратов.

